Faturação da Keller Williams Portugal cresce 70% para 1.400 milhões

© Eduardo Tomé/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2022 • 13:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O volume de negócios da Keller Williams Portugal cresceu 70% no primeiro semestre para "mais de 1.400 milhões de euros", com a empresa do setor imobiliário a pretender dar continuidade à sua estratégia no país.

"Este crescimento que se verifica a um excelente ritmo, é complementado pelo aumento da presença da Keller Williams Portugal a nível nacional, com a abertura de seis novos "market centers", quando comparado com o período homólogo", refere a empresa num comunicado hoje divulgado.

De acordo com a Keller Williams, esta distribuiu, "num semestre apenas, meio milhão de euros a todos os seus associados que participam no programa Growth Share".

O responsável regional da Keller Williams para Portugal, Eduardo Garcia da Costa, citado no comunicado, considerou que a proposta de valor e o acompanhamento que é feito aos consultores é "um dos fatores chave do sucesso" do modelo da empresa.

"Graças à formação, "coaching", tecnologia, e dos modelos e sistemas integrantes no nosso ADN, na Keller Williams Portugal preparamos os nossos consultores para construírem negócios sustentáveis e de sucesso. Graças a isso, foi possível conquistar estes resultados que nos deixam não só orgulhosos, mas com a certeza que estamos a trilhar o caminho certo para o sucesso", acrescentou.

Atualmente, a Keller Williams conta com 32 "market centers" e mais de 2.700 associados em Portugal, pretendendo chegar aos 50 "market centers".