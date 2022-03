Fercopor reforça oferta de luxo com investimento de 25 milhões

Avenida da Boavista, no Porto, concentra os projetos principais da Fercopor. © Pedro Kirilos/Global Imagens

A Fercopor, promotora imobiliária da família Ferreira da Costa, está prestes a consolidar a sua marca na Boavista, uma das zonas mais nobres da cidade do Porto e onde já desenvolveu edifícios icónicos como o de António Cardoso ou o de Belos Ares. Este mês, lançou a comercialização do Enlight, empreendimento residencial de luxo junto ao antigo centro comercial Dallas, e prepara-se para arrancar na segunda metade do ano com um projeto em Ciríaco Cardoso, nas proximidades da seleta Marechal Gomes da Costa. A somar, acaba de dar o pontapé de saída a mais uma aposta na habitação de luxo em Vila do Conde. Estas três obras implicam "um investimento de construção de cerca de 25 milhões de euros", avançou Mário Almeida, administrador da Fercopor.

Desde a sua constituição, em 1981, que a promotora privilegia a construção de empreendimentos residenciais em zonas prime e para o segmento alto. Como afirmou Mário Almeida, esse foco faz parte da história da família Ferreira da Costa que na década de 60 do século passado se especializou no desenvolvimento de habitação de luxo no Brasil, dando origem à Rio Ave-Investimentos Imobiliários. Hoje tem do outro lado do Atlântico negócios na área dos edifícios residenciais e empresariais, da hotelaria e da gestão de resíduos. E foi essa especialização no desenvolvimento de projetos exclusivos que transportou para o norte do país, já estendeu a Lisboa e que quer levar a Cascais e ao Algarve.

Torre de 17 andares para escritórios

Este ano, a atividade da Fercopor está centrada no desenvolvimento do Enlight - empreendimento composto por 20 apartamentos e que tem um prazo de construção de 24 meses - e no arranque do projeto de Ciríaco Cardoso, que terá 29 habitações, ambos no Porto e com um custo por metro quadrado a rondar os 4500 euros. Em fase de comercialização está, desde janeiro, o complexo residencial Casa Verde, em Vila do Conde, que integra a reabilitação de um palacete e a edificação de um bloco de 24 fogos. Nesta obra, o preço do metro quadrado é de 3200 euros.

De acordo com o gestor, os edifícios da Fercopor distinguem-se pela assinatura de projetistas de renome, pelas localizações privilegiadas e pela aposta na construção de habitações com áreas generosas e espaços exteriores privados, a que se juntam áreas comuns, como ginásio e sala multifuncional de condomínio. O mercado-alvo são as famílias, daí a aposta em tipologias T2 a T4, embora possam por vezes ter alguma oferta de T1 e T5. Nestes três empreendimentos, a promotora estima obter um volume de negócios da ordem dos 50 milhões de euros.

Em carteira, a Fercopor tem ainda um projeto habitacional e a perspetiva de construir uma torre de 17 andares para escritórios e serviços na zona da Avenida da Boavista, também no Porto. Estes investimentos deverão arrancar em 2023, ano em que a empresa também prevê materializar a sua entrada em Lisboa, onde prevê edificar cerca de 20 apartamentos junto ao Marquês do Pombal. De acordo com Mário Almeida, a promotora, que já é proprietária de terrenos em Matosinhos e na Rotunda da Boavista, no Porto, está de "olho noutras zonas de segmento alto do país", nomeadamente Cascais e Algarve.

Desde 2019, que a atividade da promoção imobiliária da Fercopor tem registado um crescimento do volume de vendas superior a 20%, sendo que no ano passado atingiu os 13 milhões de euros. As previsões de Mário Almeida apontam para que neste exercício o incremento se mantenha acima dos 20%.