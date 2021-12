Flatio. Norte-americanos rendem-se ao arrendamento online em Portugal

Lisboa apresenta-se como a melhor cidade a nível mundial para os nómadas digitais se estabelecerem. © Jorge Amaral/Global Imagens

Portugal tornou-se no principal mercado da Flatio, plataforma de origem checa que fornece soluções de alojamento de média duração (entre um a 12 meses) em 250 cidades e 30 países do mundo. No espaço de um ano - e catapultada pela aquisição da NomadX, um marketplace português de imóveis para trabalhadores remotos e nómadas digitais -, a Flatio passou a contar com 4185 propriedades na sua carteira, num total de 1867 senhorios. O valor das reservas atingiu os 12,1 milhões de euros. Os números do crescimento no mercado nacional entre outubro de 2020 e o mesmo mês de 2021 são extraordinários. Segundo revela Radim Rezek, CEO da empresa, a receita teve um incremento de mais de 8000%, o número de proprietários registados subiu mais de 600% e as reservas cresceram mais de 2000%.

A compra da NomadX em plena pandemia comprovou-se uma boa aposta. Portugal apresentava-se como um dos principais destinos de trabalho remoto e de nómadas digitais da Europa, Lisboa destacava-se como uma das cidades com mais potencialidades para estes públicos e a crise sanitária fez disparar a adoção de modelos de trabalho mais flexíveis. Estavam reunidas as condições para que o negócio do arrendamento de média duração constituísse "uma grande oportunidade", sublinha o gestor.

O CEO da plataforma reconhece que "o mercado português superou completamente as expectativas". Como frisa, "sabíamos que era um mercado promissor", mas "acabou por se transformar num passo muito mais importante para nós, pois conduziu a um aumento muito relevante das receitas, de proprietários ativos e de reservas, crescendo de forma constante, a mais de 100%, numa base mensal". Segundo a Nomadlist, não há que enganar. O pódio é todo ocupado por cidades portuguesa: Lisboa é apresentada como o melhor local a nível mundial para os nómadas digitais se estabelecerem, seguindo-se o Porto e a Ericeira. Na 10.ª posição está a Madeira.

De acordo com Radim Rezek, Portugal está a ser procurado essencialmente por norte-americanos, britânicos, alemães e franceses, mas também por pessoas vindas do Canadá, Brasil, Polónia, Noruega e Espanha, além dos próprios portugueses. São nómadas digitais e trabalhadores remotos (25% do total) e também estudantes, slow travelers e pessoas que viajam em negócios. Curiosamente, 50% desses clientes da Flatio estão à procura de um novo local para viver e 60% deste universo é proveniente dos EUA, garante o responsável.

"Acreditamos que estão a arrendar um apartamento por alguns meses para terem tempo de fazer prospeção de mercado, pois gostariam de comprar uma casa nova em Portugal para se estabelecerem", diz. As cidades mais populares são Lisboa, Porto e Funchal, com a Flatio a registar uma duração média dos arrendamentos de 2,72 meses, superior à média que contabiliza a nível mundial, posicionada nos 2,48 meses.

Impulso global

Não foi só em Portugal que a Flatio viu o seu negócio florescer com a pandemia. De acordo com Radim Rezek, nos últimos 12 meses terminados em outubro de 2021, a plataforma viu, a nível global, o número de senhorios ativos crescer 101%, a receita aumentar 70% e o número de reservas subir 41%. "Temos 5250 senhorios na nossa base de dados a nível mundial e 14 800 propriedades", revela.

Nas 250 cidades onde opera, os principais clientes são provenientes dos Estados Unidos, da República Checa, França, Alemanha e Espanha. Neste momento, Lisboa, Praga e Budapeste são os principais destinos dos utilizadores da Flatio. Sustentada neste ritmo de expansão, a plataforma checa ambiciona estar presente em todos os mercados europeus.

O negócio da Flatio assenta na criação de uma ponte entre os proprietários de imóveis e a tecnologia, tendo em vista facilitar todo o processo de arrendamento. Nessa perspetiva, procura evitar os tradicionais processos, como os depósitos, as visitas presenciais ou as assinaturas de contratos em modo físico. Como descreve Radim Rezek, "os tours pelos apartamentos são feitos em realidade virtual, os contratos são assinados online e, por fim, os pagamentos também podem ser feitos online por cartão, graças a uma aplicação exclusiva".

A plataforma checa foi fundada em 2016 por Radim Rezek, Ondřej Dufek e Jakub ŠKorpík, que trabalhavam juntos na criação de empresas de arrendamento de curto e longo prazo. Atentos às tendências, viram uma oportunidade no mercado de médio prazo e lançaram a Flatio.