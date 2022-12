Fortera arranca com projeto de 110 milhões de euros em Gaia

Elad Drod, israelita e CEO da imobiliária Fortera. © Pedro Granadeiro/Global Imagens

As pessoas estão cada vez mais sozinhas. Num prédio, cerca de 80% dos moradores não conhecem os vizinhos, menos de 13% das crianças interagem com as suas semelhantes, e só 3% admite gostar do local onde vive. Elad Dror, CEO da promotora imobiliária Fortera, quer mudar este paradigma que detetou num inquérito realizado a mil famílias que habitam empreendimentos residenciais. Como afirma, "no mundo, mais de 30% das pessoas sofrem de solidão e nós queremos que sejam felizes". E é isso que ambiciona com a criação do conceito habitacional Alive, cujo projeto em Vila Nova de Gaia começará a ser edificado no primeiro semestre de 2023.

Segundo o gestor da promotora israelita, o conceito Alive, assenta na criação de espaços para a comunidade, com oferta de um conjunto de serviços, como ginásio, cowork, kids club interior e exterior, área de churrasco e lareira, hortas comunitárias e outras comodidades; e na tecnologia, com a disponibilização da Alive app aos habitantes, que poderão comunicar entre si através de um chat, aceder ao calendário de atividades a desenvolver no condomínio, às notificações das obrigações, entre outras funcionalidades. "Este conceito é inovador, não conhecemos no mundo nada assim integrado", garante Elad Drod.

O Alive Riverside, que nascerá no topo da escarpa do rio Douro junto à Ponte da Arrábida, implica um investimento da ordem dos 110 milhões de euros na construção de quatro edifícios. Nesta primeira fase, a Fortera vai avançar com dois prédios, cada um de seis andares, num total de 122 apartamentos com tipologias de T1 a T5. A comercialização já arrancou, sendo que os preços começam nos 190 mil euros. No evento de lançamento do projeto, Elad Drod assegurou logo a venda de 17 frações e, entretanto, já garantiu clientes para mais dez. A sua estimativa é que esta primeira fase esteja concluída dentro de dois anos e que o projeto, que integra também uma área comercial, esteja totalmente realizado até 2026. Por esta altura, deverá estar operacional a nova linha do Metro do Porto, a Rubi, que passará mesmo junto ao condomínio.

Em Espinho, a Fortera tem também um projeto que ostentará a bandeira Alive. O terreno já está a ser preparado para a obra arrancar no primeiro semestre do próximo ano. O complexo terá 230 apartamentos, entre T1 e T5, mas para já vão ser erigidas 91 unidades, num investimento de 40 milhões de euros. O empreendimento em Espinho, junto ao mar, terá também uma componente de comércio e hotelaria. A comercialização da primeira fase arranca em janeiro.

O entusiasmo pelo conceito Alive, que Elad Drod acredita reunir as características essenciais para aproximar os moradores e, assim, combater a solidão, conduziu a Fortera a novos voos. Como revela o responsável, "vamos seguir com o Alive para Leça, Maia e Braga, onde já identificamos terrenos". E, pela primeira vez desde que se instalou no país, em 2015, prepara-se para rumar à capital. A aposta da promotora não será a cidade de Lisboa, onde os preços já não se enquadram para desenvolvimento deste género de projetos, mas a sul, no Seixal. "Já há alguma coisa em perspetiva, estamos em negociações", diz o gestor.

Convento vira hotel

Com dez empreendimentos já concluídos, a promotora tem ainda em carteira a reabilitação do Convento do Carmo, em Braga, que irá ser transformado num hotel boutique, obra orçada em 13 milhões de euros. E, ainda a aguardar as necessárias aprovações, o projeto Skyline, no centro de Vila Nova de Gaia, investimento que integra um edifício de 28 andares, que albergará um hotel e serviced apartaments de luxo, um centro de congressos para 2500 pessoas, uma praça urbana, 300 apartamentos para o segmento médio alto, parque de estacionamento para 700 veículos, escritórios e retalho, e 150 milhões de euros para a concretização.