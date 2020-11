Fortera investe 10 milhões para instalar 70 apartamentos em convento de Braga

Braga © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O grupo Fortera vai investir 10 milhões de euros na renovação e reconversão do Convento do Carmo, em Braga, num empreendimento residencial com 70 apartamentos. As obras deverão arrancar já no próximo ano, devendo estar concluídas em 2023.

O Convento do Carmo, datado de 1564, será alvo de "uma total remodelação e conversão para aproximadamente 70 apartamentos de serviço, com bar, restaurante, piscina, ginásio, salão e espaços exteriores", avança o grupo imobiliária em comunicado.

Localizado em zona ARU (Área de Reabilitação Urbana), a poucos passos do mercado de Braga, no centro histórico da cidade, "já serviu de convento, hospital militar, colégio e espaço de lazer e recreação, e vamos preservar a magia do lugar", diz Elad Dror, CEO do Fortera.

Este projeto marca a entrada do grupo em Braga.

O grupo Fortera tem, em pipeline, um investimento global de 250 milhões de euros, onde se destaca o empreendimento Skyline, em Vila Nova de Gaia, que ascende a 100 milhões de euros e que terá o traço do nobel da Arquitetura, Souto Moura.