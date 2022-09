Fundo de imobiliário português conquista prémio europeu

Pedro Coelho, da Square AM © DR

O Fundo de Investimento Imobiliário Aberto CA Património Crescente (CAPC) conquistou o prémio MSCI European Property Investment Awards (prémio que reconhece os melhores portefólios imobiliários, em termos de performance), na categoria de portefólio diversificado, para o ano de 2021. "O retorno da carteira imobiliária do CAPC foi de 7,8% face a 6,3% do benchmark", segundo o comunicado enviado às redações esta sexta-feira.

Já é o 12º ano consecutivo que o Fundo recebe o prémio. É gerido pela Square Asset Management (Square AM), sendo o Grupo Crédito Agrícola o banco depositário e responsável pela comercialização. Investe na aquisição de imóveis destinados ao comércio, escritórios, serviços, indústria, logística, hotéis e outros.

"Para além desta distinção, a Square AM foi novamente premiada pela Euromoney, que reconhece os principais líderes de produtos e serviços financeiros e imobiliários, como "Best Investment Manager" de 2022", lê-se na mesma nota.

A Square AM é detentora de 1,3 mil milhões de euros de ativos sob gestão, e, de acordo com os últimos dados da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em agosto de 2022, ocupa a primeira posição em termos de quota de mercado em Portugal (12,2%).