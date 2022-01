Galerias Saldanha Residence vendidas por 27 milhões de euros ao fundo de investimento do BPI

Lisboa, 23/03/2020 - Coronavírus - Covid19, Lisboa uma cidade quase deserta. Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

"O comprador, o BPI Imofomento, fundo de investimento imobiliário aberto gerido pela BPI Gestão de Ativos comprou por cerca de 27 milhões de euros as Galerias Saldanha Residence, ao Novimovest, fundo de investimento fechado gerido pela Santander Asset Management", lê-se num comunicado enviado pela Worx Real Estate Consultants.

As afamadas galerias, com 6.900 metros quadrados (m2) de área bruta locável e 40 lojas localizadas no centro de Lisboa, abriram portas ao público em 1999 e são frequentadas por cerca de 2,5 milhões de visitantes, segundo a consultora imobiliária.

"Este imóvel se insere na prossecução da estratégia de gestão do Fundo Imobiliário BPI Imofomento, com um foco em ativos 'prime' localizados nas zonas mais consolidadas de Lisboa do ponto de vista imobiliário", considerou o administrador da BPI Gestão de Ativos, Manuel Puerta da Costa, citado na mesma nota.

Para o responsável, "é nas alturas de algumas dificuldades e incertezas como as que se viveram nos últimos meses, que se encontram imóveis com um potencial de crescimento e valorização superior à média das valorizações de longo prazo no imobiliário".