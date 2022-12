Garvetur contabiliza 644 transações até novembro e fatura 190 milhões de euros

(Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

A Garvetur efetuou 644 transações até novembro, envolvendo 30 nacionalidades, e aumentou a faturação homóloga em 38,5%, para 190 milhões de euros, com os investimentos a realizarem-se maioritariamente em planta, anunciou esta segunda-feira a mediadora imobiliária.

"Em 2022, a imobiliária nacional lançou a marca Garvetur Luxury e reforçou a sua estratégia de captação de clientes no mercado prime, sendo que de janeiro a novembro efetuou 644 transações [envolvendo] 30 nacionalidades", explica a Garvetur em comunicado, esclarecendo ainda que o top 3 foi "ocupado por Portugal, Reino Unido e França".

Além disso, o destaque vai também para o "expressivo aumento" da Irlanda, da Suíça e da Alemanha, sendo que o volume de negócios rondou os 190 milhões de euros no período em análise, com os investimentos a realizarem-se maioritariamente em planta.

A imobiliária dá igualmente como exemplo que conta com os "empreendimentos exclusivos" da sua carteira de ativos, o Dom Pedro Residences, o único resort com frente de mar na zona Sul de expansão de Vilamoura, o Vilamoura Lakes, na área mais central do complexo turístico, bem como o Greens Vilamoura, um condomínio privado junto ao Parque Ambiental, que "oferece soluções arquitetónicas inovadoras e sustentáveis, incluindo a otimização de recursos naturais".

A Garvetur refere também o Palácio BR Avenida, em Faro, com vistas panorâmicas para a Ria Formosa e realça que até novembro deste ano, comercializou 90% do Dom Pedro Residences e 95% da primeira fase do condomínio Greens Vilamoura, num curto período de tempo.

Especializada no segmento de turismo residencial de luxo, a Garvetur está também a desenvolver parcerias com agentes no Brasil e nos Estados Unidos, mercados de "procura emergentes" cuja tendência se tem vindo a consolidar, lê-se no comunicado.

O presidente executivo da Garvetur Properties, Reinaldo Teixeira, citado no comunicado, considerou aquele crescimento "bastante significativo" e disse que "demonstra a resiliência" da imobiliária, apesar do contexto de instabilidade atual.

Além disso, o gestor garantiu que Portugal "aumentou a sua atratividade", que o mercado "está efervescente" e que apresenta uma "dinâmica de crescimento".

Acrescentou também que Portugal está a atrair outro tipo de investidores com capacidade para, "não só visitarem", mas "assumirem, via fundos de investimentos, uma presença expressiva no setor".

A Garvetur é a âncora das 41 empresas participadas que englobam a holding Enolagest e em Portugal intervém em todo o ciclo de investimento nas vertentes imobiliária e turística.