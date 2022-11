GesConsult expande atividade ao Norte à boleia da Auchan

No segmento comercial, a GesConsult tem clientes como Auchan, Mercadona e Bluespace. © Rita Chantre/Global Imagens

A GesConsult, player especializado na gestão e fiscalização de obras, acaba de expandir a sua atividade à região Norte. Este passo de crescimento no território nacional - até agora, a empresa tinha as operações centradas na Área Metropolitana de Lisboa -, foi impulsionado pela Auchan. Como revela o diretor-geral, Nuno Garcia, a GesConsult está responsável pela coordenação e fiscalização das obras de remodelação da galeria comercial do grupo francês na Maia e também pelo controlo de segurança. Este projeto é a alavanca para uma ambição maior, o crescimento a nível nacional.

Segundo Nuno Garcia, o Norte apresenta um forte potencial para a empresa atingir os seus objetivos. A região "encontra-se em crescimento" e cidades como o Porto, Braga, Guimarães, Vila do Conde, Espinho e Famalicão oferecem "oportunidades em vários dos segmentos nos quais prestamos serviços especializados, como o comercial, residencial e industrial". A GesConsult já abriu a delegação regional, onde estão a trabalhar dois gestores de projeto, e está a perscrutar o mercado. "Estamos a desenvolver diversos contactos comerciais e a trabalhar no sentido de conseguirmos mais adjudicações" e "o nosso objetivo é conseguirmos, até ao final do primeiro semestre de 2023, ter uma carteira de obras que permita fazer esta equipa crescer", adianta o responsável.

A empresa, que pontualmente foi ganhando algumas obras fora de Lisboa, tem no produto comercial o seu foco de atuação mais consolidado, destacando-se na prestação de serviços de gestão, fiscalização e coordenação de segurança para marcas como a Mercadona, a Auchan e a Bluespace. E é no segmento do retalho onde pretende apostar mais no Norte, mas não só. "É uma das áreas mais fortes da GesConsult e no qual temos conseguido múltiplas oportunidades de crescimento", diz o gestor, mas sem descurar oportunidades no residencial, onde a procura de novas centralidades para investimento tem aumentado. No imobiliário residencial, a GesConsult está envolvida em várias obras no centro de Lisboa e em zonas como Sintra, Cascais, Estoril e Comporta, no segmento de luxo. Na carteira, tem também projetos hoteleiros na capital.

Este ano, a empresa prevê atingir um volume de negócios da ordem dos 800 mil euros e, apesar das dificuldades que o setor da construção tem enfrentado, prevê crescer em 2023. "Estamos a angariar obras novas que nos permitem olhar para 2023 com bastante otimismo", sublinha o responsável. E a aposta no Norte irá dar um impulso ao negócio. Nuno Garcia admite ganhar seis empreitadas no próximo ano na região, o que se traduzirá em mais 200 a 300 mil euros de faturação.

Como frisa, "a subida no preço dos materiais de construção e as dificuldades de fornecimento têm sido um entrave à atividade do setor no geral, e as obras nas quais a GesConsult está envolvida não são exceção, daí a importância acrescida da figura do gestor de projeto". O responsável lembra ainda que escassez de mão-de-obra qualificada também tem trazido desafios. Embora o setor da construção e imobiliário esteja a sentir o impacto da atual conjuntura, Nuno Garcia acredita que os incentivos fiscais previstos no Orçamento do Estado para 2023 ajudarão as empresas a manter-se resilientes.