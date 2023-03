Habitação. Promotores acusam Governo de ignorar consulta pública

Hugo Santos Ferreira, presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII). © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) acusou esta terça-feira o Governo de ignorar as propostas da sociedade civil ao programa Mais Habitação.

Em comunicado, a APPII lembra que "a sociedade civil e o setor têm exatamente 10 dias seguidos" para estudar a proposta de lei divulgada na passada sexta-feira, dia 3 de março, e apresentar soluções.

Já o Governo tem dois dias para estudar as propostas, diz.

"Segundo indicações do próprio Governo, esta proposta de lei será aprovada no Conselho de Ministros de 16 de março, dando ao próprio Governo apenas dois dias para estudar os contributos enviados no processo de consulta pública", sublinha a associação na nota enviada às redações.

Neste contexto, a APPII coloca a questão: "Que avaliação pode o governo fazer destas propostas se entre o prazo de entrega e o Conselho de Ministros decorrem apenas dois dias?"

"A APPII exige que o problema da Habitação em Portugal seja tratado de forma séria, para que possam surgir medidas concretas, que envolvam todos os interessados na resolução deste grande desígnio nacional", diz no comunicado Hugo Santos Ferreira, presidente executivo da associação.