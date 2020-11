HipoGes lança Portal com mais de 10 mil imóveis em carteira

© PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A HipoGes, empresa especializada em gestão de ativos, criou a Portal, uma plataforma online onde particulares e investidores podem encontrar mais de 10 mil bens imobiliários, como casas, espaços comerciais, terrenos e novas construções, de Portugal, Espanha e Grécia.

Segundo Nuno Antunes, responsável pela área imobiliária da HipoGes, o Portal resulta de "um no de duro trabalho de desenvolvimento e análise do setor e do consumidor", que permitiu "criar uma plataforma muito ambiciosa que se adapta às necessidades do consumidor e que o põe em contacto com os nossos ativos de forma inovadora e centrada na experiência do utilizador".

A nova plataforma surge com o objetivo de otimizar e personalizar o processo de aquisição de imóveis. Segundo avança o comunicado da HipoGes, "na página inicial do Portal, o utilizador tem à disposição um avançado motor de pesquisa onde pode filtrar de acordo com as suas necessidades ao selecionar vários critérios como preço ou localização. Adicionalmente, conseguirá também visualizar as suas pesquisas, delimitar zonas e selecionar imóveis, através de mapas".