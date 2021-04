Imobiliária de luxo reclama estabilidade legal e fiscal

A imobiliária Porta da Frente|Christie's opera na região da Grande Lisboa e Alentejo. © D.R.

Portugal está a enfrentar uma nova crise, de causas bem diferentes da recessão que se abateu sobre o país em 2008, mas com efeitos nos tecidos social e económico semelhantes. O setor imobiliário pode voltar a ser uma tábua de salvação, como sucedeu após a crise de 2008, quando foi um dos motores da recuperação através da captação de investimento estrangeiro. Mas, para isso, é necessário "manter o quadro legal e a fiscalidade do imobiliário, não há nada pior para o investidor do que a incerteza", defende Rafael Ascenso, CEO da Porta da Frente|Christie's. Na sua opinião, "cada vez que aumentamos a carga fiscal, alteramos as leis ou eliminamos programas como o golden visa, estamos a rejeitar a criação de riqueza e a reduzir a dinâmica da economia como um todo, e não apenas no setor imobiliário".

O responsável da imobiliária de luxo lembra que, nos últimos anos, houve "alterações às taxas de IMT, em que passou quase para o dobro no segmento mais alto, à lei do arrendamento, restrições ao alojamento local, anúncios da eliminação do golden visa em Lisboa e Porto, mudanças à lei do residente não habitual". Na sua opinião, "tudo isto é desnecessário e afasta investidores". Para Rafael Ascenso, é preciso recordar que estes investidores e novos habitantes "contribuem de forma decisiva para a dinâmica da economia, através do consumo, da contratação de serviços e de pessoas, das viagens, com um impacto superior ao valor das aquisições diretas que fizeram".

Casas de milhões

Quem entra numa das lojas da Porta da Frente|Christie's não vai para discutir preços e o valor médio de venda é disso mesmo prova: um milhão de euros em 2020, mais 100 mil do que em 2019. Ainda assim, os efeitos da pandemia fizeram-se sentir na imobiliária portuguesa que, desde 2012, representa a internacionalmente reconhecida Christie's na Área Metropolitana de Lisboa e Alentejo. Segundo Rafael Ascenso, o volume de transações foi de 202 milhões de euros no ano passado, uma quebra de 22% face a 2019. A imobiliária vendeu 186 imóveis, um decréscimo de 30%, mas que evidencia o aumento do preço médio das operações.

Os portugueses responderam por 41% do volume de casas vendidas e por 37% da faturação, um ligeiro aumento face ao habitual peso de 35%. Os brasileiros, franceses e ingleses compõem a lista das principais nacionalidades que recorreram no ano passado à Porta da Frente para adquirir um imóvel. "Mesmo com a pandemia, os negócios com clientes estrangeiros continuaram a realizar-se", mas a grande fatia não é proveniente dos regimes especiais golden visa ou residente não habitual", sublinha Rafael Ascenso. Na Porta da Frente, os clientes que procuram casa ao abrigo dos vistos dourados são brasileiros, sul-africanos e pessoas do mercado oriental, dispostos a despender num imóvel valores entre os 600 e os 800 mil euros. Ao abrigo dos benefícios do regime de residente não habitual destacam-se também os brasileiros e os britânicos.

Rafael Ascenso está otimista com o novo ano. Como frisa, "apesar de 2020 ter sido um ano duro, mostrou que o mercado imobiliário português está hoje maduro, sólido e é refúgio em tempos de crise". O interesse dos investidores mantém-se, assim como dos compradores, e, com base nestas premissas, o CEO da Porta da Frente acredita que "o mercado imobiliário continuará forte e a ser um dos principais pilares da economia".