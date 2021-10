Imobiliária internacional vende casas de luxo na Madeira em criptomoedas

Imóveis da Prometheus na Madeira © D.R.

A promotora Prometheus International acaba de anunciar que vendeu duas moradias de luxo na Madeira por 4,1 milhões de euros mas, desta vez, e ao contrário do que é habitual, o negócio foi pago em criptomoedas.

Segundo o grupo imobiliário, é a primeira vez que uma operação desta envergadura é realizada em criptomoedas, no caso a Cardano, em Portugal. Em comunicado enviado às redações, a promotora diz mesmo que este negócio marca "o início da revolução blockchain no país.

Na mesma nota, Priyesh Patel, CEO da Prometheus, revela que a empresa desenvolveu novos protocolos que permitem a integração desta nova área de mercado nos seus requisitos internos KYC - Know Your Costumer (em português, conheça o seu cliente) para concluir a transação em euros antes do registo e torná-la compatível com as leis europeias.

A propriedade dos imóveis ficará disponível como um NFT (Token Não-Fungível), permitindo aos donos revenderem os imóveis com apenas um clique, através da tecnologia blockchain.

A equipa jurídica da Prometheus irá assegurar que as transferências e os registos de propriedade estejam em conformidade com toda a legislação aplicável, até que os governos adotem a tecnologia blockchain nos seus processos, garante o grupo.

As duas moradias agora vendidas ainda estão em construção, integrando os projetos Aurora e Interestelar, na Calheta, e o Saudade, na Ponta do Sol, que o grupo está a desenvolver num investimento superior a 15 milhões de euros. Os empreendimentos deverão estar concluídos em 2022.

A empresa, cuja atividade de promoção imobiliária em Portugal está centrada na ilha da Madeira, diz que aceita vender os seus imóveis em qualquer tipo de cripto, mas também em moeda tradicional.