Imobiliária Nhood estreia-se em Portugal já com projetos em 15 cidades

© D.R.

A Nhood, empresa do universo da Associação Familiar Mulliez (conhecida em Portugal pelos supermercados Auchan, e lojas Decathlon e Leroy Merlin), acaba de chegar a Portugal para prestar serviços imobiliários nas áreas de gestão de ativos e de propriedades, e em desenvolvimento e promoção.

A nova empresa parte já com um pipeline de projetos identificados em mais de 15 municípios portugueses, entre imobiliário comercial, residencial, escritórios, entre outros, afirma Séverine Boutel Bodard, CEO da Nhood Portugal.

Segundo a responsável, esses projetos estão espalhados por localizações como Alfragide, Alverca, Amadora, Barcelos, Canidelo, Carnaxide, Cascais, Castelo Branco, Corroios, Famalicão, Maia, Montijo, Portimão, Porto, São Mamede de Infesta, Santo Tirso, Setúbal e Sintra.

A Nhood vai centrar a sua ação em "gerir projetos de uso misto, alguns com uma componente de retalho mais forte, outros com uma maior componente residencial, outros com área de escritórios com maior peso", diz Séverine Boutel Bodard.

Sem revelar muitos pormenores, a responsável adianta que "parte destes projetos traz densificação e diversificação a locais já existentes na carteira de ativos dos seus clientes. Outros dizem respeito a terrenos que ainda não têm desenvolvimento associado, existindo ainda casos em que é solicitado à Nhood o procurement de espaço ou terreno, para necessidades concretas de desenvolvimento de negócio no país".

A empresa prevê também integrar a componente residencial numa ótica de desenvolvimento de novas habitações, através do serviço de development management e negócio de promoção imobiliário para terceiros. Em perspetiva estão projetos que representam mais de 1700 novas habitações.

Sob o lema "New living Mood", a Nhood "tem como propósito a criação e transformação de espaços que geram comunidades ativas e cidades sustentáveis". Nesse sentido, assume a ambição de assegurar que 100% dos seus projetos usem energias renováveis como fonte de energia.

"Em Portugal vamos trabalhar fortemente no conceito da cidade dos 15 minutos, com espaços diversificados que permitam às pessoas beneficiar da proximidade a tudo o que necessitam, com um planeamento sustentável como forma de potenciar a qualidade de vida dos portugueses", frisa ainda a responsável.

A Nhood foi lançada esta terça-feira (26 de janeiro) em Portugal, onde assume desde já a gestão de um portfólio de 700 milhões de euros de ativos, e em mais nove países da Europa.