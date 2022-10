Imobiliária Tiko cresce 400% em volume de transações em Portugal em 2022

CEO Iberia da Tiko, Ana Villanueva © DR

Este ano, a imobiliária espanhola Tiko cresceu 400% em volume de transações. Dentro do mercado português, Lisboa foi a cidade com o maior número de transações, aproximadamente 56%, de acordo com o comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

Com escritórios em Lisboa, Setúbal e Porto e uma equipa de 10 pessoas no País, a proptech Tiko afirma que "os imóveis da empresa são cinco vezes mais procurados do que a média das propriedades dos restantes players do mercado, o que reflete a confiança que os portugueses depositam na empresa", explica a nota.

A CEO Iberia da Tiko, Ana Villanueva, diz que, "em Portugal, excedemos os objetivos iniciais e isso ajudou a alcançar, em 2021, receitas totais com uma margem bruta de mais 15%, um valor recorde". "Motivos mais do que suficientes para fazer crescer a nossa equipa", acrescentou.

A imobiliária espanhola tem um algoritmo próprio para avaliar cada propriedade. A CEO explica que o "TikoAnalytics é um algoritmo de inteligência artificial que recolhe quatro milhões de peças de dados de mercado todos os dias a partir de propriedades e cruza-as com dados de transação". "Este cruzamento de dados permite à Tiko calcular o preço do imóvel sem o visitar, com menos parcialidade no processo de avaliação e assegurando a melhor aproximação ao valor real do mercado, para além de prever as tendências futuras do próprio mercado", esclarece a mesma responsável.

Ana Villanueva acrescenta que, "apesar de estar em Portugal há apenas um ano, 96% dos clientes estão satisfeitos com a imobiliária".