Imobiliária de luxo vende Portugal de Londres a Hong Kong

Francisco Quintela e Carlos Penalva, da Quintela+Penalva, estão otimistas sobre a evolução do mercado. © D.R.

Há poucos meses, um inglês aterrou o seu avião privado em Lisboa. O dia estava a começar e já o milionário britânico se deslocava para a costa alentejana para formalizar a compra dum terreno para construir uma moradia de férias. Em poucas horas, fechou o negócio. Pagou oito milhões de euros e ainda o sol não tinha pousado no oceano já voava de regresso a casa. A operação foi dirigida pela Quintela+Penalva, imobiliária portuguesa especializada em imóveis residenciais de luxo, que acaba de reforçar parceria com a consultora internacional Knight Frank através de um acordo de cobranding. Este não é caso único nos 17 anos de atividade da Quintela+Penalva - que, por razões de confidencialidade, não pode revelar a identidade dos clientes.

Mesmo no ano em que deflagrou a pandemia, a imobiliária realizou transações cheias de histórias, apesar da quebra na atividade. Como revela o CEO, Francisco Quintela, a covid teve repercussões no volume de vendas da empresa, que caiu 15%, para 120 milhões de euros. Uma quebra espoletada pela paragem da atividade durante o primeiro confinamento e também pela suspensão dos voos internacionais. Mas não deixou de fazer negócios emblemáticos.

Como conta, um cliente de Singapura adquiriu uma casa na região de Lisboa, por 3,8 milhões de euros, via FaceTime. "Foi uma situação única. Viu um vídeo da casa, esteve em contacto com advogados portugueses e formalizou o contrato, com uma cláusula que condicionava a concretização da compra a uma visita presencial, que acabou por suceder mais tarde", conta Francisco Quintela. "É complicadíssimo vender uma casa sem a visita dos compradores. Eles precisam de sentir o espaço, imaginar-se a viver ali", conta.

Um arranque de milhões

Também em 2020, a Quintela+Penalva mediou a compra de uma quinta no Porto, por 18 milhões, a um grupo israelita que pretende desenvolver um projeto turístico na propriedade. Mas as dificuldades provocadas pelas suspensões dos voos obrigaram a reinventar o negócio. A consultora portuguesa apostou então na participação em webinars de Londres a Hong Kong para vender Portugal. E motivos não faltam, diz Francisco Quintela, que rapidamente enumera os benefícios fiscais, o bom posicionamento das faculdades portuguesas nos rankings internacionais, os 300 dias de sol, os custos baixos da habitação de luxo quando comparados com outros destinos europeus, o lifestyle.

Já este novo ano "começou lindamente", sublinha Francisco Quintela. A consultora vendeu uma casa na Gandarinha, Cascais, a um cliente italiano por 8,2 milhões. E as perspetivas para o exercício apontam para um crescimento de 25% no volume de vendas. O reforço da parceria com a Knight Frank e o interesse dos estrangeiros pelo mercado premium português, que a pandemia não fez esmorecer, asseguram o otimismo. Segundo Francisco Quintela, há um conjunto de fatores que permitem antever dinamismo no mercado imobiliário de luxo.

Desde o referendo ao brexit que a procura dos britânicos por imóveis em Portugal disparou - e deve manter-se em alta. "O investimento em Portugal é uma alternativa ao nível da moeda e também um refúgio no espaço Schengen", a que se somam um sistema de saúde gratuito, privacidade e segurança. Este último benefício é particularmente apreciado pelos brasileiros, principais clientes externos da Quintela+Penalva - pesam 22% nas transações feitas a estrangeiros, seguindo-se os franceses, a valer 12%, e os ingleses com um peso de 10%. A Knight Frank terá aqui papel fundamental. A consultora com sede em Londres que em tempos mediou a venda da casa de Winston Churchill e de Stonehenge (o monumento neolítico foi comprado em leilão por 6,6 mil libras em 1915 por Cecil Chubb, que três anos mais tarde o doou à nação), deverá encaminhar potenciais clientes para Portugal, do Reino Unido e dos 57 territórios a nível mundial onde tem presença.