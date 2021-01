Imobiliário apela ao governo autorização para visitas presenciais

Lisboa © Unsplash

A APEMIP (Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal), em conjunto com a Century 21, Era, Re/Max e Sotheby's Portugal, apelam ao Governo que reconsidere "a posição quanto à autorização de visitas presenciais pelos profissionais imobiliários".

Numa carta aberta dirigida ao Presidente da República, primeiro-ministro e ministro da Economia, os subscritores defendem que manter o setor a trabalhar de forma presencial é do "interesse geral" e "garantia do cumprimento do direito constitucional à habitação, mas também em função da imperatividade de apoiar as famílias portuguesas a aceder às soluções habitacionais de que necessitam".

No documento, o setor diz-se surpreendido pelo impedimento da atividade de mediação imobiliária, quando é permitido que "os peritos continuam a fazer avaliações, o setor financeiro continua a fazer crédito à habitação, os notários continuam a fazer escrituras, os proprietários podem a título particular vender casas, os construtores podem continuar a laborar e até a vender".

Para os agentes da mediação imobiliária, esta situação é "um verdadeiro convite à celebração de negócios em paralelo e à mediação ilegal".

"É fundamental entender que a procura de habitação decorre de alterações familiares - casamentos, divórcios, emancipação dos jovens, nascimentos, mortes, heranças e mobilidade profissional - que continuam a ocorrer, mesmo em tempos de pandemia", lê-se na carta.

O setor diz-se disposto "a fortalecer ainda mais os protocolos implementados pela DGS para evitar quaisquer contágios, através do limite do número de visitas e visitantes por via da obrigatoriedade de marcação prévia, da total higienização das instalações a cada visita, e da imposição a que todos os nossos funcionários descarreguem e utilizem a aplicação "STAYAWAYCOVID"".