Imobiliário. Investimento pode chegar aos 2,7 mil milhões em 2022

No ano passado, o interesse dos investidores focou-se nos escritórios, seguindo-se os produtos alternativos (residencial para arrendamento e saúde) e a hotelaria. © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

O ano ainda agora se iniciou, mas já há estimativas a apontar para que em 2022 o volume de investimento em imobiliário de rendimento possa atingir os 2,7 mil milhões de euros, já perto dos três mil milhões que este segmento gerava antes da pandemia. As previsões são da consultora Cushman & Wakefiel (C&W) e sustentam-se no conhecimento de negociações de ativos avaliados em mais de 2,1 mil milhões, a que poderão ainda somar-se 600 milhões em transações atualmente suspensas. Um dos negócios em curso é o portfólio de hotéis gerido pela ECS. Este processo, que já decorre desde o início do ano passado, integra a venda de cerca de 20 imóveis, a grande maioria hoteleiros, e pode valer 900 milhões de euros.

Para Eric van Leuven, diretor-geral da C&W em Portugal, o "maior controlo da pandemia e consequente consolidação da retoma da economia mundial", a que acresce a "pressão dos elevados níveis de liquidez deverão continuar a contribuir para uma manutenção do interesse no mercado nacional". O responsável adianta que há um "contínuo interesse dos investidores internacionais em categorias que registam escassez de oferta em Portugal", como são exemplos os segmentos de logística e residencial para arrendamento. Nesse sentido, as perspetivas "apontam para uma retoma dos volumes de investimento para níveis pré-pandemia", diz.

A consultora antevê, pois, um 2022 com maior dinamismo, depois de ontem ter revelado que o investimento em imobiliário de rendimento atingiu no ano passado os dois mil milhões de euros, uma quebra de 30% face ao exercício homólogo. Segundo a C&W, até agora contabiliza-se um total investido de 1,8 mil milhões, um decréscimo de 35%, mas há um "elevado número de operações que terão sido concluídas nos últimos dias do ano", o que projeta as suas estimativas para um volume na ordem dos dois mil milhões. O capital estrangeiro representou 70% do investimento. Os escritórios foram o segmento que agregaram mais interesse dos investidores, seguindo-se os produtos alternativos (residencial para arrendamento e saúde) e a hotelaria.