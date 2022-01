Imóveis vão passar a ter número único de identificação

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

Tal como cada cidadão tem um cartão de cidadão, onde está a informação relativa a cada pessoa, as propriedades também vão passar a ter um número único a partir do qual são identificadas, avança nesta segunda-feira, 3 de janeiro, o jornal Público. Trata-se de um projeto-piloto - que vai arrancar no segundo semestre deste ano - em primeiro lugar para propriedades rústicas, podendo, depois, alargar-se às urbanas, de acordo com este jornal.

Vai ser assim lançado na segunda metade do ano o Número de Identificação do Prédio (NIP), um registo único que funcionará para as propriedades como o cartão de cidadão funciona para as pessoas, ou seja, agregando toda a informação relativa à identidade predial num único número. Na prática, trata-se do pontapé de saída para a criação de bases de dados abertos, interoperáveis e atualizados em tempo real, relativos a toda a informação disponível sobre as propriedades rústicas e urbanas, segundo o Público.