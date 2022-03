Infinity. Investimento de 90 milhões chega ao 26º andar

© D.R.

A construção do Infinity, o novo edifício residencial de Lisboa, promovido pela Vanguard Properties, já chegou ao 26º andar, o último piso deste projeto orçado em 90 milhões de euros. A nova torre de Campolide, que será uma das mais altas da cidade, vai albergar 195 apartamentos e deverá estar concluída no final deste ano.

A Infinity, que começou a ser construída há dois anos, tem já 70% dos apartamentos vendidos, sendo que 75% dos clientes são portugueses. As tipologias mais procuradas são os T2 e T3.

Esta é uma obra de números colossais. Com um total de 50 mil metros quadrados (m2) de área de construção, o edifício obrigou à instalação de 5,8 quilómetros de guardas de proteção de varandas, 16 mil m2 de fachada, 24.450 m2 de mármore (nos espaços comuns, cozinhas e casas de banho), 57 mil m2 de paredes, 23 mil m2 de tetos falsos e 2.200 portas. Até ao momento, já implicou 527. 836 horas de trabalho e 457 ações de formação.

A luxuosa torre Infinity, com vistas para o Parque Nacional de Monsanto, rio Tejo e Lisboa, irá contar com uma piscina exterior no 24º piso, uma piscina interior para adultos e outra para crianças, duas salas de festas, um ginásio equipado com technogym, kids club, um spa, serviço de concierge, um pátio interior com áreas ajardinadas e um campo de padel. O estacionamento está assegurado para 329 viaturas e, em resposta aos novos tempos, o projeto integra ainda espaços de coworking.

O projeto, que já garantiu o certificado de sustentabilidade ambiental BREEAM, tem uma ligação direta pedonal e por ciclovia ao Parque Florestal de Monsanto, que permitirá aos residentes usufruir dos mais de 900 hectares de espaços verdes.

Para José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, "a dimensão, localização, qualidade dos acabamentos e as linhas arquitetónicas, assim como as amenities disponíveis que serão, porventura, do melhor que se vai encontrar não apenas em Portugal, mas também na Europa, são os principais fatores para o sucesso deste empreendimento".