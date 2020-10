Investidores preparam lançamento de 3000 casas para arrendar

Lisboa © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

O mercado do arrendamento em Portugal vai conhecer um forte incremento nos próximos anos, prevendo-se a entrada a médio prazo de cerca de 3000 casas construídas de raiz. A habitação nova para fins de arrendamento "vai emergir como a grande aposta dos investidores em Portugal", encontrando-se já vários projetos residenciais de grande escala em estudo, avança o relatório 'Multifamily - A market on the rise', da responsabilidade da JLL.

"Nos próximos cinco anos, podemos ver o investimento em Multifamily no nosso país disparar para um peso de 25% do total investido no nosso mercado", sublinha Fernando Ferreira, diretor da JLL.

Este segmento de imobiliário apresenta vários atrativos para os investidores, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Segundo Patrícia Barão, diretora da área residencial da JLL, "há uma procura real e latente para o arrendamento nas principais zonas urbanas do país", nomeadamente "os mais jovens, que hoje não têm resposta para as suas necessidades habitacionais e que procuram soluções mais flexíveis e acessíveis".

O estudo aponta também a quase inexistência de oferta de arrendamento como um factor de atração para o investimento neste segmento. A oferta para arrendar nas duas principais cidades do país é reduzida, bastante pulverizada e assente num stock onde boa parte das construções tem mais de 40 anos, elenca.

Para a JLL, Portugal é um alvo preferencial de investimento em projetos residenciais para arrendamento por "estar ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento de mercado, não existindo no país um mercado de arrendamento institucional".

Investimentos com garantia de bons retornos

Em Lisboa, os eixos da Alta de Lisboa e Ajuda são as zonas com maior potencial para acolher projetos para arrendamento, sendo áreas limítrofes como Miraflores, Carnaxide e Algés também localizações com potencial, considera a consultora. Os concelhos na margem sul do Tejo, como Almada e Barreiro, ou Loures, já a norte da cidade, apresentam também potencialiades para os investidores.

Na Europa, este segmento foi, em 2019, responsável por transações de quase 53 mil milhões de euros, com destaque para a Alemanha,(19,4 mil milhões de euros) e a Dinamarca (6,9 mil milhões). Nos primeiros seis meses deste ano 2020, até por um contexto de menor atratividade dos ativos de retalho e hotelaria, o Multifamily movimentou 31 mil milhões de euros na Europa.

Segundo Francisco Ferreira, "o Multifamily é uma classe de ativos de alta resiliência em contextos de contração económica", assegura "retornos muito interessantes e sustentáveis numa perspetiva de longo-prazo" e tem "a vantagem de ser um segmento com um forte potencial de crescimento, especialmente em Portugal, onde a procura é muito forte e a base de oferta é nula".

Nas contas da JLL, Portugal tem capacidade de oferecer um retorno de 4,5% aos investidores, o que rivaliza com o mercado dos escritórios e do comércio de rua.