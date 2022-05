Investimento em imobiliário comercial cai 30% no primeiro trimestre

© Pixabay

O investimento em imobiliário comercial atingiu os 180 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, traduzindo uma quebra de 30% face ao período homólogo. O capital internacional representou 65% do volume aplicado, em linha com os anos anteriores, avança o relatório trimestral de mercado da JLL.

O segmento escritórios foi o mais dinâmico, tendo captado 75% do investimento realizado nos três primeiros meses deste ano, seguindo-se o Industrial & Logística, com 18%, o retalho, com um peso de 6% e os produtos alternativos, que valeram 1%.

Em Lisboa, verificou-se um crescimento de 120% na colocação de escritórios e no Porto esse indicador apresentou teve uma subida de 112% quando comparado com o período homólogo

Apesar de um início de ano mais tímido que o habitual, a JLL considera que o mercado "segue bem posicionado para registar novamente em 2022 um dos melhores anos de sempre neste mercado".

"O elevado volume de negócios em pipeline com conclusão prevista para os próximos trimestres que identificamos na JLL é uma prova de que o interesse do investidor se mantém em alta. Por isso, esperamos que o volume agora transacionado cresça de forma considerável nos próximos trimestres, colocando 2022 entre os melhores anos de investimento do mercado", afirma Pedro Lancastre, CEO da JLL Portugal, em comunicado enviado às redações.

Preços das casas em Lisboa subiram 7,2%

De acordo com o relatório da JLL, no final do primeiro trimestre deste ano o preço médio de venda de casas em Lisboa situou-se nos 4.200 euros/metro quadrado, um aumento de 7,6% face ao mesmo período de 2021. Na habitação nova, o valor atingiu os 7.600 €/m2, ou seja, mais 11,4% que no homólogo.

Esta tendência de aumento foi ainda mais acentuada no segmento mais elevado do mercado. A JLL adianta que o valor médio de venda em Lisboa subiu 7,8% em termos homólogos anuais, para os 6.500 €/m2, com o crescimento a ir até aos 35% no caso dos imóveis novos, para um preço médio de 10.200 €/m2.

No Porto, o preço médio de venda rondava os 2.800 €/m2 no fim de março, registando um crescimento de 21,3%. No caso de casas novas, o valor do metro quadrado atingiu os 3.900 euros, mais 15,3%. Na gama mais alta, os preços subiram para 5.300 €/m2, ou seja, mais 17,3% que no mesmo período do ano anterior, indo aos 6.500€/m2 no produto novo, um crescimento de 10,1% em relação ao primeiro trimestre de 2021.

A JLL prevê uma estabilização nos preços ao longo do ano, mas "sem que se vislumbrem ajustes em baixa devido quer ao aumento dos custos de construção, quer ao continuado desajuste entre os níveis de oferta e procura".