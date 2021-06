Investimento de 50 milhões transforma A Napolitana em escola internacional

Os edifícios da antiga fábrica de massas A Napolitana, em Alcântara, Lisboa, foram adquiridos ao Grupo Auchan por um consórcio internacional de investidores. © D.R.

Os edifícios da antiga fábrica de massas A Napolitana, em Alcântara, Lisboa, vão passar a acolher uma escola internacional. O empreendimento, que estava nas mãos do grupo Auchan, foi adquirido por um consórcio internacional constituído pelas empresas RFR Holding, CGC e Artemis Education. O investimento ascende a 50 milhões de euros, entre aquisição e obra.

"Nas instalações da antiga unidade industrial irá abrir uma escola internacional, a primeira em Lisboa do Artemis Education Group, que se dedica ao desenvolvimento de novos projetos escolares em todo o mundo", diz um comunicado enviado às redações.

O projeto para a instalação da escola prevê manter o conjunto de quatro edifícios que compõem a antiga fábrica, com uma área total de 12.000 metros quadrados, e a preservação das fachadas originais. O interior dos imóveis será integralmente renovado para o modernizar e adaptar ao funcionamento da escola, estando ainda contemplada a construção de um novo edifício.

O conjunto industrial foi construído em 1908 no quarteirão formado pela Rua de Maria Holstein, Rua da Cozinha Económica e Travessa de Teixeira Júnior. Em 1926, a fábrica foi adquirida pela Companhia Industrial de Portugal e Colónias, mantendo-se em atividade até 1970. O projeto, da autoria da dupla de construtores e projetistas franceses Vieillard & Touzet, é uma referência da arquitetura industrial portuguesa do início do século XX em Lisboa.

A transação foi intermediada pela consultora Athena Advisers, que representou os compradores na sua primeira aquisição em Portugal. A RFR é uma das maiores empresas norte-americanas de investimento, promoção e gestão de imobiliário comercial e residencial, com sede em Nova Iorque, e a CGC é uma empresa global de referência na área de investimento e promoção imobiliária.