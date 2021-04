JLL: Investimento em imobiliário comercial supera 200 milhões até março

Pedro Lancastre, JLL © DR

O apetite dos investidores pelo segmento do imobiliário comercial nos primeiros três meses deste ano superou os 220 milhões de euros, maioritariamente de origem estrangeira, de acordo com o relatório trimestral de mercado, o Market Pulse, da consultora imobiliária JLL . Grande parte do primeiro trimestre do ano foi passado em confinamento mas, ainda assim, a aposta no imobiliário comercial foi superior à registada entre abril e junho do ano passado, quando Portugal esteve também em confinamento.

"O investimento em imobiliário comercial atingiu os 221 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, período que assinala o segundo confinamento geral imposto pela pandemia Covid-19. Este montante mais que duplica os 90 milhões de euros transacionados no anterior confinamento, ocorrido durante o segundo trimestre de 2020. O valor é apurado pela JLL no seu mais recente relatório trimestral de mercado, o Market Pulse, no qual a consultora analisa o desempenho dos setores de investimento, escritórios, retalho e habitação", indica a consultora em comunicado enviado às redações.

Apesar do teletrabalho, que continuava em vigor para os profissionais que podiam executar as suas tarefas a partir de casa, a JLL indica que até março o segmento dos escritórios dominou as operações, "com 70% do montante investido, perspetivando-se que em 2021 seja uma das classes de ativos com maior preponderância". Em sentido oposto, o retalho e hotelaria "continuam a estar entre as classes de ativos mais afetadas, mas ainda assim somando cerca de 15% do montante total de investimento, sendo de enfatizar o dinamismo dos supermercados/hipermercados como produto de investimento".

A consultora indica ainda que a ocupação de escritórios em Lisboa no primeiro trimestre somou 29.000 m2, um número que fica 26% abaixo do registado no primeiro confinamento. E a "tendência ao longo do primeiro trimestre de 2021 foi de aceleração da ocupação em termos mensais e de manutenção da renda prime em todas as zonas do mercado".

Quanto ao segmento de habitação, a JLL aponta que "voltou a mostrar a sua resiliência", apresentando uma "atividade dinâmica, tanto por parte dos compradores nacionais, como dos internacionais, registando-se um ajustamento em baixa dos preços sobretudo em zonas com forte predominância de turistas e maior predominância de aquisição para investimento".

Pedro Lancastre, diretor geral da JLL, em comunicado sublinha que o desempenho do investimento imobiliário é "um resultado notável, considerando que a atividade voltou a desenvolver-se num cenário de confinamento geral, o que atrasou diversos processos em curso".

O responsável sublinha ainda que "de uma forma geral, o segundo confinamento foi menos penalizador para o mercado imobiliário do que o primeiro. Isto porque não só não existiu o efeito surpresa causado pelo início da pandemia, como já está a decorrer o processo de vacinação. Mas, acima de tudo, tal deve-se também à solidez do mercado imobiliário, que vinha de um ciclo de forte crescimento e tinha já conquistado um posicionamento sólido a nível internacional, com uma oferta moderna e de qualidade, bem como uma procura cada vez mais diversificada em termos de origens e perfil de investidores, algo que não consideramos reversível".