JLL: Mercado imobiliário deverá atingir um recorde de 33 mil milhões de euros transacionados

Prédio condomínio habitação casas © Pixabay

O mercado imobiliário continua a mostrar-se resiliente aos efeitos da pandemia de covid-19. Nas estimativas da consultora imobiliária JLL, em 2021 deverão ter sido ultrapassados os 33 mil milhões em transações, o que corresponde a uma subida de dois dígitos face ao valor registado no ano passado. Estas estimativas coincidem com as anunciadas na semana passada por Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, que indicava que este ano se poderia chegar às 200 mil habitações vendidas, ultrapassando os números de 2019 (181 478 casas).

Nas contas da JLL, a habitação poderá chegar aos 30 mil milhões em transações num total de 191 mil propriedades vendidas e o imobiliário comercial deverá situar-se entre os 1850 e os 1900 milhões de euros. Em resultado destas vendas, prevê-se uma faturação global de mais de 1000 milhões de euros em operações de promoção imobiliária, segundo um comunicado enviado esta quarta-feira às redações.

As estimativas de 33 mil milhões transacionados comparam com os 28,9 mil milhões alcançados em 2020. "Este comportamento reflete o desempenho do segmento residencial, no qual as vendas estimadas significam atingir um novo recorde, num montante que supera em 15% os 26,2 mil milhões transacionados em 2020", estima a JLL. "O investimento em imobiliário comercial deverá ficar entre os 1850 milhões e os 1900 milhões, um volume robusto, mas que ficará cerca de 30% abaixo de 2020 (2800 milhões)", avança, explicando que esta quebra se deve, por um lado, "aos atrasos na conclusão de operações de grande dimensão devido ao contexto de restrições que vigoraram ao longo do ano" e, por outro, "à escassez de produto para investimento em certos segmentos do mercado".

Segundo o CEO da JLL Portugal, "nesta reta final do ano, apesar do contexto adverso da pandemia que já impacta o setor há quase dois anos, confirma-se que o imobiliário tem sido fundamental para a recuperação da economia". Pedro Lancastre destaca que este contributo "é especialmente visível na habitação, onde mais do que um setor a resistir, vemos um setor com uma vitalidade acrescida e níveis de procura que estão em máximos históricos. Mas é também evidente no investimento em imobiliário comercial, que continua a atrair capital estrangeiro e só não se mostrou mais dinâmico devido a constrangimentos do lado da oferta e também nas dificuldades que ainda persistem em termos de restrições pandémicas, o que tem atrasado a conclusão de muitas operações. Não há falta de robustez nem de procura no mercado nacional como se comprova pela "estreia" de alguns investidores internacionais, que fizeram algumas das principais transações do ano, mesmo num contexto de maior incerteza".

No que se refere às vendas feitas pela JLL no mercado de habitação, os compradores nacionais representaram 60% das transações e, no segmento internacional, os compradores brasileiros, ingleses, norte-americanos, franceses e espanhóis foram os mais ativos.

Já no que toca ao investimento, o mercado português continua a ser bastante atrativo para investidores internacionais, que deverão representar cerca de 80% do montante total, "destacando-se a entrada de novos players, de que são exemplo a Sixth Street e a Jamestown", aponta a JLL.

Na análise de Pedro Lancastre, "terminamos um ano com resultados muito positivos, transversais às áreas transacionais e não transacionais. De qualquer forma, realço a área de investimento, cujo desempenho é sempre uma boa forma de medir o pulso dos investidores, sobretudo institucionais, que atuam em áreas como a nossa e nesse contexto o balanço é excelente." E nem mesmo a pandemia interrompeu este ciclo crescente para o setor imobiliário. "Concretamente, se há quatro anos estávamos envolvidos em operações que equivaliam a 25% do montante transacionado então no mercado, chegamos ao final deste ano com intervenção em negócios que movimentaram 47% do investimento contabilizado", explica no mesmo comunicado o CEO da JLL Portugal.

Para o próximo ano, Gonçalo Santos, head of Capital Markets da JLL, realça que "os escritórios e a logística vão manter-se como os principais focos dos investidores. Nos escritórios, onde a importância da adoção de políticas de sustentabilidade é cada vez mais presente e exigida pelos investidores, Portugal tem a vantagem de praticar rendas muito competitivas face a outros mercados europeus para uma oferta de grande qualidade, enquanto na logística há uma procura exponencial num mercado com muita escassez de oferta qualificada, o que tem atraído os investidores, os quais, na maioria dos casos, entram na fase do desenvolvimento dos projetos."

Gonçalo Santos antevê ainda que além destes dois segmentos haja um interesse crescente pelo retalho alimentar e por ativos em "segmentos alternativos, especialmente de living, o que abrange operações de edifícios destinados ao arrendamento residencial, residências de estudantes e residências sénior". Em conclusão, o especialista da JLL considera que "o foco dos promotores imobiliários em 2022 se mantenha no setor residencial, mas com mais diversificação para projetos no segmento alternativo".