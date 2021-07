JLL vende dois supermercados Pingo Doce no Algarve por seis milhões

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A JLL, acaba de concluir a venda de dois supermercados ocupados pelo Pingo Doce na Quinta do Lago e Vale do Lobo, numa operação que valeu cerca de seis milhões de euros.

Os dois supermercados foram vendidos pelo fundo de investimento imobiliário aberto Imofomento, gerido pelo BPI Gestão de Ativos a um fundo nacional.

A retalhista alimentar mantém-se como ocupante dos imóveis.

A loja Pingo Doce em Vale do Lobo ocupa cerca de 900 metros quadrados (m2) de área bruta de construção. Já a loja integrada no resort Quinta do Lago totaliza cerca de 630 m2.

De acordo com Fernando Ferreira, Head of Capital Markets da JLL, esta transação "reflete o crescente interesse dos investidores por supermercados e, em geral, ativos ancorados no retalho alimentar. É um setor que estava no radar do investimento imobiliário anteriormente, mas que com a pandemia despertou ainda mais apetite devido à sua resiliência. Teve um desempenho operacional especialmente positivo nesta conjuntura, a que se somam argumentos como o baixo risco e rentabilidade de longo-prazo".

Além disso, nota o responsável, é "um tipo de ativo adequado a vários perfis de investidores, entre os quais os privados, cujos tickets de investimento não vão, geralmente, muito além dos cinco milhões de euros. Por isso, tem sido um tipo de produto cada vez mais procurado".