Keller Williams fecha 2021 com volume de negócio de 1 600 milhões de euros

A Keller Williams Portugal, empresa de mediação imobiliária, atingiu no ano passado um volume de negócios de cerca de 1600 milhões de euros, um crescimento de 63% face a 2020. No ano passado, a Keller Williams assegurou mais 33% de angariações do que em 2020.

A rede de associados cresceu 15%, atingindo os 2500, distribuídos pelos 31 market centers. Segundo comunicado da mediadora, os consultores registaram um crescimento médio dos seus negócios na ordem dos 39%.

Para Eduardo Garcia e Costa, Regional Owner da Keller Williams em Portugal, 2021 "foi um ano de superação". Como sublinha no comunicado, "não só crescemos mais do que em 2020, como claramente acima da média do mercado".

Segundo a empresa, o crescimento registado no ano passado permitiu distribuir através do programa de Growth Share mais de 3,5 milhões de euros de rendimento extraordinário pelos associados portugueses.

Os resultados da Keller Williams em 2021 ultrapassam também os obtidos em 2019 (pré-pandemia).

Com esta performance, a empresa considera estar "no rumo certo face à ambição de alcançar a liderança do mercado".