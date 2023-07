Keller Williams tem melhor semestre de sempre

Marco Tairum, CEO da KW Portugal. © D.R.

A Keller Williams (KW), mediadora imobiliária que se afirma também como empresa de formação, coaching e tecnologia, concretizou no primeiro semestre deste ano 5.267 transações, que geraram um volume de vendas superior a 1,2 mil milhões de euros.

Nestes primeiros seis meses de 2023, os consultores da KW registaram uma faturação agregada de mais de 25 milhões de euros. Em simultâneo, o número de angariações aumentou 27%, representando cerca de 2,7 mil milhões de euros.

Segundo Marco Tairum, CEO da KW Portugal, este é "o melhor primeiro semestre de sempre" da mediadora no país, que atingiu "números que são históricos, mesmo num momento em que o mercado demonstra um claro abrandamento".

A KW fechou a primeira metade do ano com 34 market centers no país, numa média de 85 consultores por espaço.

Em maio, lançou a Keller Williams Luxury Portugal, comunidade internacional líder no mercado internacional de luxo, onde já conta com mais de 100 consultores nacionais.

O programa Growth Share, rendimento passivo que os associados da KW podem receber de acordo com a sua performance, entregou meio milhão de euros neste primeiro semestre de 2023.