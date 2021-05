Lisboa. Kronos Homes investe 40 milhões em projeto de luxo

O empreendimento ficará localizado na Avenida João XXI, em Lisboa, entre as Avenidas Novas e a Avenida de Roma. © D.R.

A Kronos Homes prepara-se para arrancar com o seu quarto projeto imobiliário em Portugal. A promotora vai investir 40 milhões de euros no desenvolvimento de um edifício residencial de luxo no centro de Lisboa.

O "The One", que terá sete pisos e 65 apartamentos, entre T1 e T3, quatro lojas, ginásio e jardim, é assinado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, vencedor do Prémio Pritzker em 2011. O edifício vai ser construído num terreno na Avenida João XXI, em Lisboa, entre as Avenidas Novas e a Avenida de Roma.

"Este é o primeiro projeto que vou executar de raiz em Lisboa", diz Souto Moura numa nota enviada às redações. Até ao momento, o arquiteto português onde só tem trabalhado em restauros na capital.

Segundo adianta, o edifício concebido para a Kronos "não sendo discordante ao sítio, também não é mimético com a envolvente, tem uma identidade própria, e tenta responder às questões energéticas também hoje fundamentais."

A Kronos apostou em Portugal há três anos e no seu portfólio consta já o empreendimento residencial Distrikt, também em Lisboa, no Parque das Nações, e dois resorts no Algarve - o Palmares Ocean Living & Golf e o Amendoeira Golf Resort.

Neste momento, a promotora tem 24 projetos em curso no mercado ibérico.