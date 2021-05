Lone Star vende resort em Vilamoura a investidores portugueses e à Arrow

Marina de Vilamoura faz parte do resort Vilamoura World © Sara Matos/Global Imagens

Um grupo de investidores nacionais juntou-se ao fundo de investimento da Arrow Global para adquirir o Vilamoura World (Lusotur) à norte-americana Lone Star. O gestor João Brion Sanches liderou o processo e é o novo CEO do resort que além da marina de Vilamoura (uma das maiores da Europa), também gere o centro equestre, o parque ambiental e o núcleo museológico do Cerro da Vila.

A operação foi apoiada pela Norfin, que assume também funções de consultoria na gestão futura de Vilamoura. Brion Sanches indica que "ninguém é verdadeiramente dono de Vilamoura. Este grupo de investidores pretende ser o guardião deste património, orientá-lo e cuidar bem dele para as próximas gerações".

Procura-se assim "uma visão de médio-longo prazo para a região, que passa pelo desenvolvimento de um produto sustentável e de qualidade, de forma a poder afirmar-se como o melhor destino do Algarve para viver, investir e passar férias, tanto para nacionais como para estrangeiros".

Há um projeto de expansão já aprovado pelas autoridades nacionais que faz parte dos planos para os próximos anos, no que Francisco Sottomayor, CEO da Norfin chama de "um investimento essencial para o Algarve, numa altura em que o país e a economia ainda tentam recuperar dos fortes impactos provocados pela pandemia".

Também incluído no negócio onde não foram anunciados valores está o parque ambiental com 200 hectares de área protegida e o núcleo museológico do Cerro da Vila.