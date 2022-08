Lx Factory adquirido por joint venture entre grupos Arié e Europi Property

© Carlos Pimentel/Global Imagens

O Lx Factory revelou esta terça-feira que foi adquirido por uma joint venture entre o grupo Arié e o Europi Property Group, num processo de investimento gerido pela Bedrock Capital, não tendo o montante da transação sido divulgado.

O vendedor, um fundo gerido pela Keys Reim, uma gestora de ativos francesa, detinha a propriedade e a gestão do Lx Factory desde 2017, explica o Lx Factory em comunicado.

A Arié, a Europi e a Bedrock pretendem manter a identidade e património cultural únicos do Lx Factory, o qual continuará a destinar-se a escritórios, retalho e restauração, bem como a manutenção do seu look & feel industrial.