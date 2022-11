Major com projetos de habitação de 100 milhões em Oeiras e Cascais

O Vistabella Oeiras terá um total de 90 casas. © D.R.

A Major Development vai investir mais de 100 milhões de euros no desenvolvimento de novos projetos residenciais em Oeiras e Cascais. A promotora imobiliária prepara-se para construir um novo bairro em Oeiras, o Vistabella Oeiras, e transformar os terrenos do antigo Cinema Oxford, em Cascais, em apartamentos.

O Vistabella Oeiras integra três empreendimentos, num total de 90 unidades residencias. O Panorama Vistabella terá 44 casas, entre apartamentos com tipologias T1 a T3 e quatro penthouses T4. O Boulevard Vistabella estende-se por uma alameda de 14 moradias T4, com área gourmet e piscina privativa para todas as unidades. Com 32 apartamentos, o Mirad"or Vistabella disponibiliza opções de plantas T1, T2, T3, T4 e duas penthouses T4.

O projeto conta com um clube privado para os condóminos - Clube Terrace Vistabella - com ginásio, spa, área gourmet, piscinas para adultos e para crianças e quadra de padel, bem como com um parque infantil.

O preço dos apartamentos começa nos 400 mil euros e estende-se até aos 700 mil. Já as penthouses e as moradias têm um valor de venda a partir de um milhão de euros. Segundo a promotora, 50% das unidades já estão vendidas.

Em comunicado, o CEO da Major, Gabriel Costa lembra que "este é um projeto que começou a ser estruturado em plena pandemia", altura em que a promotora adquiriu o terreno. "Tínhamos a certeza de que nele conseguiríamos desenvolver um projeto com o nosso ADN e que seria o sucesso comercial que já está a ser", frisa na mesma nota.

Já no terreno que outrora era ocupado pelo Cinema Oxford, no centro de Cascais, a Major vai apostar num projeto com 35 residências, de T2 a T4.

"Trata-se de um empreendimento muito exclusivo, no coração de Cascais, no qual a maioria dos apartamentos terão vista mar. Tudo isto, mantendo o ADN da Major", diz Gabriel Costa.

A Major, a operar no mercado português desde 2012, é responsável pelos projetos Nouveau Lisboa, na Avenida de Berna, Vivere Vale do Jamor, em Oeiras, Garden Cascais e o Solo Oeiras.

Para 2023, a empresa prevê investir em Troia e avançar com um novo empreendimento residencial em Lisboa, na zona de Santa Apolónia.