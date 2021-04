Mercado de arrendamento reforçado com 8 mil fogos até 2024

Lisboa e periferia estão a despertar o interesse dos promotores. © PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

O mercado de arrendamento em Portugal deverá registar nos próximos anos uma nova dinâmica. Os promotores imobiliários estão a olhar com atenção para este segmento de negócio onde a procura é bastante superior à oferta.

Neste momento, há projetos built to rent (construir para arrendar) em pipeline que preveem a edificação de cerca de oito mil fogos até 2024, a maioria de iniciativa camarária.

A grande fatia destes projetos está ainda em fase de licenciamento ou de pré-licenciamento, sendo que 60 a 70% são investimentos camarários, adiantou esta terça-feira Andreia Almeida, responsável de research da Cushman & Wakefield (C&W), na apresentação do Marketbeat Portugal Primavera 2021.

Mas há promotores imobiliários a posicionarem-se para investir neste produto, com o foco em Lisboa e Porto e nas periferias destas duas cidades, disse a responsável.

A tendência é para o crescimento da oferta, sendo que está previsto que já este ano e no próximo arranque a construção de alguns destes projetos, aponta o estudo da Cushman.

Shoppings com novos usos

A pandemia da covid-19 trouxe várias incertezas quanto ao futuro de determinados ativos imobiliários, especialmente centros comerciais e hotéis.

A crise sanitária teve um forte impacto na atividade dos shoppings - em 2020, os centros comerciais registaram uma quebra de 34% nas vendas -, e há já proprietários a estudar novos usos para estes imóveis.

Na presentação do estudo, Eric van Leuven, diretor-geral da C&W Portugal, revelou que há um centro comercial no país que vai instalar uma residência sénior num dos pisos do imóvel.

Na sua opinião, estes edifícios têm potencial para receber outras atividades, como operações de logística de proximidade e serviços de educação.

Já no setor da hotelaria é previsível que o fim das moratórias possa conduzir os proprietários a avançar com operações de leaseback (venda e posterior arrendamento) para garantir liquidez.

Para já, as empresas estão a segurar os seus ativos, até porque há uma atitude oportunista dos investidores, que estão dispostos a comprar, mas só com descontos, realçou na ocasião Paulo Sarmento, responsável pela área de investimento da consultora.

No final do ano, é de admitir que algumas empresas hoteleiras optem pela venda de ativos por necessidade de liquidez.

Segundo o estudo da C&W, a procura hoteleira deverá registar este ano uma quebra de 50 a 60% face aos valores de 2019.

A incerteza dos tempos

O investimento imobiliário comercial caiu 13% em 2020, para um total de 2,79 mil milhões de euros. E este ano o setor tem algumas nuvens no horizonte.

Para já, há negócios identificados no valor de 1,35 mil milhões, avançou Paulo Sarmento. Mais longe de conclusão estão operações que podem ascender a 1,9 mil milhões.

O responsável garantiu que o apetite dos investidores por Portugal não esmoreceu e não falta liquidez no mercado. Os investidores estão é a olhar para ativos mais seguros.