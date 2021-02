Milionário francês investe 120 milhões na compra de 17 imóveis no país

Sede da Navigator, na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa. © Google Maps

Pierre Castel, um dos homens mais ricos de França, comprou 17 edifícios de escritórios em Portugal por 120 milhões de euros.

Esta operação foi concretizada através da tomada de 99,1% que o fundo britânico Rivercrown tinha no português Maxirent.

No lote agora adquirido destaca-se a sede da Navigator, em Lisboa, com 3 620 metros quadrados, que valerá cerca de 12 milhões.

A operação integra mais um imóvel nas proximidades da Avenida Fontes Pereira de Melo, com 7 696 metros quadrados, cujo valor ronda os 26 milhões, outro no Chiado, com 2 208 metros quadrados, avaliado em perto de oito milhões, e um no Páteo das Damas, com 9 096 metros quadrados, de oito milhões de euros.

A notícia divulgada pelo jornal digital Eco dá conta que esta transação engloba ainda três imóveis em Alfragide e edifícios em Setúbal, Cascais e Albufeira.

Este não é o primeiro investimento de Pierre Castel em Portugal. Em 2015, comprou a Torre Ocidente, do Colombo, por 70 milhões de euros, seguindo-se pouco depois os oito edifícios do Campus da Justiça, por 200 milhões.

A sede da Nos, no Campo Grande, faz também parte dos ativos do milionário francês, que pagou cerca de 50 milhões de euros pelo imóvel. Já em 2018 comprou duas das Torres de Lisboa por cerca de 100 milhões de euros.