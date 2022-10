Dinheiro Vivo 14 Outubro, 2022 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Preparar uma casa para colocá-la à venda no mercado implica alguns cuidados - e trabalho. Esta responsabilidade passa a estar unicamente nas suas mãos a partir do momento em que decide embarcar neste processo sem intermediação de uma imobiliária. O ponto positivo? Quando fechar negócio, não terá de entregar qualquer tipo de comissão (por norma, 5%) à agência, ficando do seu lado o montante total da transação.

Antes de estabelecer um preço, faça uma pesquisa na internet, em portais imobiliários ou redes sociais, e estude qual o valor pedido por casas semelhantes à sua, que partilhem de iguais características e que estejam inseridas na mesma localização. Recorde-se de que, além destes pontos, deverá ter ainda em conta o estado de conservação do imóvel e eventuais melhorias que tenham sido feitas. Se preferir saltar esta etapa, poderá recorrer aos serviços de um perito avaliador registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O objetivo será sempre passar a melhor imagem possível aos interessados, a fim de justificar o valor que pede pelo imóvel. Deve preparar a casa antes de colocar o anúncio nas plataformas. Faça uma limpeza geral, repare as maçanetas e as portas dos armários e pinte as paredes e os tetos, se houver necessidade. Invista tempo a fazer uma seleção do que é indispensável e livre-se de monos - uma casa demasiado ocupada dará a sensação de menos espaço. Se o imóvel possuir arrecadação, deve inclui-lo neste processo.

Com o espaço já limpo e arrumado, é hora de captar as imagens para inserir no anúncio. Se não tiver uma câmara fotográfica, opte por um telemóvel que tenha igualmente boa qualidade. Fotografias com boa resolução são mais apelativas. Tenha ainda em conta aspetos como a luminosidade - faça uma comparação entre a luz natural e artificial, e veja qual resulta melhor. Dê destaque a detalhes que valorizam o imóvel, como, por exemplo, a vista da janela. Não se esqueça de mostrar o interior do prédio e os espaços relevantes das redondezas.

Quando publicar o anúncio, aplicando-se isto a todas as plataformas, tenha atenção aos dados que divulga e à informação que expõe. Nunca inclua a morada completa da casa, pois não sabe as intenções de quem está do outro lado. Ainda neste âmbito, quando publicar as imagens do imóvel, tome cuidado para não ficarem à vista objetos de valor (como obras de arte e joias) ou imagens de família.

Por fim, ao redigir o texto que acompanha o anúncio, procure realçar apenas os aspetos positivos do imóvel. Contudo, não oculte informação importante, que poderá ser decisiva para evitar problemas no futuro. Dê a conhecer o seu contacto, serve email ou número de telefone, e indique um horário para que os interessados não liguem em momentos indesejadas.

Siga aqui o programa Minuto Imobiliário.