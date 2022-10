Dinheiro Vivo 21 Outubro, 2022 • 20:26 Partilhar este artigo Facebook

O proprietário olha sempre para a sua casa como sendo única em relação às demais. Por isso, quem vende tem uma forma de pensar e quem compra vê o cenário de outra forma. Na maior parte das vezes, o vendedor sobrevaloriza o imóvel e decide aumentar o preço, mesmo sabendo que é injusto para o comprador.

Em sentido contrário, os compradores estão sempre à procura do melhor negócio por um valor mais baixo. Por isso, é frequente utilizarem a internet para verificarem se o preço de venda é ou não justo, de acordo com vários critérios.

Mas, então, como é possível realizar uma avaliação da própria casa sem valorizá-la demais? Há vários fatores a ter em consideração, nomeadamente em termos de acessibilidade e proximidade de serviços. Por exemplo, estar perto de transportes públicos, numa rua principal e perto do centro da cidade são fatores que promovem o aumento do preço do imóvel. Hospitais, escolas, supermercados e centros comerciais são alguns dos serviços que os compradores valorizam.

Seja prédio ou moradia, outros fatores relevantes para a valorização da casa passam pela qualidade dos materiais de construção do imóvel, por fora e por dentro, e pelos extras que oferecem como estacionamento ou piscina. Por exemplo, um prédio com uma boa estrutura, com elevador, com acessibilidade para deficientes e com garagem terá sempre um preço superior em relação a uma habitação mais simples.

Pelo contrário, o elevado fluxo de trânsito é um dos elementos que mais desvalorizam os imóveis. Em regra, os moradores querem um local tranquilo para morar. Para além disso, a antiguidade, a falta de elevador e de um espaço exterior, como uma varanda, assim como a ausência de serviços de proximidade fazem o preço da habitação descer. A dimensão da casa também é importante. Em regra, T2 como uma área útil considerável vendem-se a um preço mais elevado do que um T1 pequeno.

