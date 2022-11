Dinheiro Vivo 25 Novembro, 2022 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Se investiu num imóvel com o intuito de o renovar, saiba que tem agora oportunidade para pensar do zero e ponderar as opções que lhe trarão mais vantagens no futuro, no que toca à energia que alimentará a sua casa, inclusive. E eis que surge a dúvida: gás ou eletricidade? A resposta é, como na maioria das vezes, depende.

Esta é uma decisão que poderá representar poupança no final de cada mês, uma vez que as tarifas de cada energia divergem. Contudo, terá de ter em conta outros aspetos que vão além das vantagens de cada um dos sistemas. Deverá avaliar as limitações da própria habitação, que poderão passar por não dispor de canalização para abastecimento de gás natural ou não ter capacidade para suportar uma maior potência elétrica contratada.

Sendo o mais comum as casas estarem equipadas com as duas alternativas, a maioria das pessoas opta por contratar ambos os serviços, especialmente numa altura em que o preço da eletricidade aumentou e a tendência é de subida.

Entre algumas das vantagens do gás natural estão o facto de ser uma fonte de energia natural e permitir poupar nas contas ao final do mês - ainda que o seu preço esteja a aumentar, isto acontece a um ritmo mais lento face a outras energias. Por outro lado, para além de ser um recurso não renovável, a sua utilização pressupõe um maior cuidado, havendo perigos implicados em caso de fuga.

Já no caso da eletricidade, trata-se de uma solução "amiga do ambiente", proveniente de fontes renováveis, a partir da qual é possível fazer ajustes na fatura mensal com a escolha da tarifa e a aposta em eletrodomésticos mais eficientes. Em contrapartida, esta é uma energia mais cara e o custo dos equipamentos é elevado.

Se já decidiu dispensar o gás, deve verificar com o seu fornecedor de energia qual a potência máxima admissível (PMA) da sua instalação elétrica. No caso de o imóvel estar inserido num prédio antigo, poderá ser complicado pedir um aumento de potência, uma vez que, nalguns casos, é necessário a alteração da coluna do prédio.

Qual a potência que preciso de contratar?

Saiba, em primeiro lugar, que todos os equipamentos têm uma potência elétrica associada, expressa em watts (W) ou quilowatts (kW), e que a energia elétrica que deve ser contratada está diretamente relacionada com a potência destes equipamentos e se os utilizamos simultaneamente - e não com a área do imóvel.

Para saber qual a potência que deverá contratar para a sua casa, deverá, assim, ter em conta o somatório dos consumos de todos os equipamentos que usará em simultâneo. Aquele valor não deverá exceder o contratado, caso contrário o quadro elétrico disparará e a casa ficará sem energia.

Uma potência de 3,45 kW ou 4,5 kW é, por norma, o suficiente para a maioria dos agregados familiares. A decisão de contratar uma potência superior deverá estar associada a um maior número de equipamentos elétricos em utilização simultânea.

Se a sua habitação não tem instalação de gás - ou se é decisão sua não usar esta fonte de energia - e utiliza termoacumuladores para aquecimento de águas, em vez do tradicional esquentador, e placa e forno elétricos para cozinhar, em substituição do fogão a gás, contratar a potência mínima (3,45 kW) não é aconselhado.

