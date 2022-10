Dinheiro Vivo 07 Outubro, 2022 • 18:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma pessoa prevenida vale por duas, sobretudo em situação de arrendamento de uma casa. É fundamental que, antes de fechar contrato com um potencial inquilino, conheça o seu historial, situação financeira e estabilidade profissional. Isto se quiser evitar dores de cabeça no futuro e assegurar que recebe a renda do seu imóvel todos os meses. Maior transparência significa menor risco.

Entre a lista de documentos que deve solicitar, estão:

- Contrato de trabalho. Este documento vai permitir-lhe ficar a conhecer a situação profissional da pessoa em questão e se a mesma corre risco de ficar desempregada, uma vez que o termo é um dos pontos que deve constar no contrato.

- Última declaração de IRS. Através deste impresso, ficará a saber qual a taxa de esforço entre o que o potencial inquilino recebe e o que tem a pagar de renda.

- Recibos de vencimento. Peça os três últimos recibos de vencimento para ter do seu lado uma prova de que a pessoa está efetivamente a trabalhar. Estes registos, emitidos pela entidade patronal, dão a conhecer o montante habitualmente recebido, permitindo-lhe assim avaliar se há possibilidade de incumprimento.

- Cartão de cidadão ou outro documento de identificação. Este é o documento que não pode faltar em qualquer ocasião, uma vez que nele constam todos os dados pessoais da pessoa com quem fechará um negócio. Peça também a identificação do cônjuge, no caso de o candidato a inquilino ser casado.

- Certidão de dívida e não dívida às finanças. Uma declaração fácil de obter online, através do Portal das Finanças, que comprova que uma empresa ou contribuinte particular não tem dívidas, ou seja, que tem a sua situação tributária regularizada.

- Declaração da situação contributiva. O documento dir-lhe-á se não existem dívidas de contribuições, quotizações e juros de mora e de outros valores devidos pelos contribuintes para com a Segurança Social. Poderá ser pedida na Segurança Social Direta.

- Mapa de responsabilidades de crédito. Consiste no historial financeiro dos créditos de cada contribuinte, que vai sendo atualizado pela informação fornecida pelas instituições financeiras ao Banco de Portugal. Permite aferir se há ou não créditos em incumprimento, e quantos créditos tem a pessoa em questão. Pode ser pedida no portal do Banco de Portugal.

Depois de avaliados todos estes documentos, recorde-se de que deve exigir uma caução para salvaguardar a boa conservação do imóvel, bem como dois meses de adiantamento (apesar de a Lei indicar este número, peça tantos quanto possível. Por fim, pondere pedir fiador para o contrato, a fim de garantir que alguém paga a renda em caso de incumprimento.

Siga aqui o programa Minuto Imobiliário.