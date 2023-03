Nido abre mais quatro residências no país até 2025

A oferta de alojamento para estudantes em Portugal continua escassa. © D.R.

A Nido, marca de gestão de alojamento para estudantes e co-living da Round Hill Capital, prevê abrir mais quatro residências no país até 2025, num total de 1100 camas. As futuras unidades vão aumentar a oferta em Lisboa e no Porto. No horizonte, estão planos de incremento da rede.

Segundo avança em comunicado João Pita, responsável em Portugal da Round Hill Capital, "ativos residenciais modernos de alta qualidade com boas credenciais ambientais, localizados nas principais cidades europeias com fortes argumentos de oferta/procura, continuam a ser uma classe de ativos de relevo para a Round Hill Capital e continuaremos a procurar oportunidades para aumentar o nosso portefólio, tanto em Portugal como em toda a Europa".

A Round Hill está assim a dar continuidade ao seu projeto de investimento em Portugal, após ter adquirido no ano passado a rede portuguesa de alojamento para estudantes Smart Studios por perto de 200 milhões de euros.

Para já, a Nido vai substituir a marca Smart Studios. As seis residências da antiga Smart Studios, num total de 1280 camas, estão agora integradas na plataforma operacional da Nido.

Com esta integração, a Nido passa a responder por um portefólio composto por 9000 camas (incluindo 4000 em desenvolvimento) na Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Portugal, Espanha e Reino Unido.