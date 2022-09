Norfin está a construir escritório no Parque das Nações

© Unsplash

A Norfin, gestora de investimentos imobiliários, anunciou o início das obras para a construção do Oriente Green Campus, "um projeto que pretende reinventar o futuro dos escritórios", focado na sustentabilidade. Será o primeiro edifício LEED Platinum do mercado da Grande Lisboa (LEED é melhorar a eficiência energética de edifícios, reduzir as emissões de carbono e criar ambientes saudáveis), explica o comunicado enviado às redações.

A construção já arrancou no Parque das Nações e deverá estar finalizada no decorrer do segundo semestre de 2023. O valor de investimento não foi divulgado.

O Oriente Green Campus contará com uma área total de escritórios de 41 100 metros quadrados (m2) e ainda 18 700 m2 de zonas exteriores. O edifício, da propriedade do fundo Orion European Real Estate, e com gestão da Norfin através do Fundo Multiusos Oriente FEIIF, contará com variadas amenities, um food court, ginásio, auditório, zonas verdes e estacionamento para veículos, incluindo bicicletas e com um sistema de ventilação natural, lê-se na mesma nota.

O projeto de arquitetura foi desenvolvido pelos ateliers Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) e Saraiva + Associados. A estrutura conta ainda com um rooftop com vista panorâmica sobre o rio Tejo e o Parque das Nações.

O presidente do Conselho de Administração da Norfin, Francisco Sottomayor, refere que "o edifício tem uma dimensão assinalável e foi projetado com todas as características necessárias para atrair marcas e empresas internacionais. Foi realizado um investimento muito significativo de forma a assegurar que o produto teria as condições necessárias à atração de hubs capazes de dinamizar a economia local, enquanto polo atrativo para se trabalhar e viver".

O responsável vinca ainda que o objetivo é dar mais espaços aos escritórios na zona do Parque das Nações. "O projeto é simbólico para o sonho de revitalização da envolvente do Parque das Nações e representa um reforço significativo do volume de escritórios disponível, facto particularmente relevante no atual momento em que se verifica que a oferta na zona é muito escassa".