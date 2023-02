Norfin tem em curso investimento de 750 milhões em habitação

O Oriente Green Campus deverá ficar concluído no início de 2024. © D.R.

A Norfin, gestora de ativos e fundos imobiliários, prevê aplicar 750 milhões de euros em projetos residenciais e turísticos até 2027. A empresa, que tem neste momento 10 empreendimentos habitacionais sob gestão, está a concentrar os investimentos nas regiões de Lisboa e Algarve, mas também tem uma aposta no Porto. Segundo Daniel Lopes, manager da Norfin, a ambição é "continuar a crescer e a desenvolver novos projetos". Só este ano, tem quatro para lançar no mercado. Os planos de investimento estendem-se ainda ao segmento de escritórios.

Como avança o responsável, na carteira de novos desenvolvimentos destaca-se um empreendimento para turismo na primeira linha da praia de Carcavelos, em formato de branded residences, que estará associado a uma cadeia hoteleira internacional. O projeto, cuja construção arrancou em janeiro, integra dois blocos virados para o mar e terá cerca de 70 quartos de hotel e 120 apartamentos branded. A gestora vai também avançar com um projeto turístico e residencial na Herdade da Aroeira, em Almada, que contempla 250 unidades de alojamentos, onde se inclui um aparthotel com 150 quartos. Este investimento integra a construção de dois campos de golfe. Focado só na componente residencial, a Norfin tem em desenvolvimento um condomínio de luxo fechado, composto por 37 villas, na zona do Dafundo.

Dentro dos projetos lançados no ano passado, Daniel Lopes destaca o residencial Monview, em Miraflores, o único condomínio privado previsto para a zona, cuja construção arrancou há um mês e já assegurou cerca de 80% de reservas. O empreendimento é composto por dois edifícios de habitação, integrados em 2000 metros quadrados (m2) de jardins privativos. Em Lisboa, a Norfin está a desenvolver o Campo Novo, um investimento que ambiciona ser "o novo bairro alfacinha na capital", seguindo o conceito de cidade dos cinco minutos. São 80 mil m2, onde irão nascer três blocos residenciais, quatro edifícios de escritórios e uma alameda comercial. Dentro da filosofia de habitação exclusiva, a gestora apostou num projeto para a Alta de Lisboa, o Lisbon Heights. O desenho deste investimento abarca 82 apartamentos e 13 villas, aliando a tradicional traça antiga dos edifícios da zona ao modernismo, e espaços comerciais. No Seixal, estão em construção 120 apartamentos com vistas para Lisboa, condomínio batizado de Orizon. Já no Porto, a Norfin termina em outubro o Antas Green, projeto com 182 apartamentos e 1500 metros quadrados de jardins.

Aposta em Vilamoura

A Norfin, sociedade que integra o universo da Arrow Global (a empresa que adquiriu em conjunto com investidores portugueses o resort Vilamoura World à Lone Star), tem também em mãos o lançamento de dois novos projetos em Vilamoura. Como adiantou Daniel Lopes, o plano é avançar com a construção do Natura Village, constituído por 26 moradias, com jardim e piscina privativos, e de um condomínio junto ao campo de golfe Vitória, composto por um edifício com 48 apartamentos, incluindo seis penthouses. Em obra, a gestora tem o Vilamoura Parque. São 40 moradias, nas proximidades da marina de Vilamoura, tendo já vendido metade.

Os projetos imobiliários da Norfin estendem-se também aos escritórios e logística. Em agosto do ano passado, a empresa arrancou com a construção do edifício de escritórios Oriente Green Campus, projeto orçado em 100 milhões de euros e que incorpora os novos conceitos de trabalho e de sustentabilidade. Como avança Daniel Lopes, o empreendimento terá quatro pisos acima do solo, três subterrâneos para estacionamento, e cerca de 19 mil m2 de zonas exteriores. "Pelo seu design, e pelas áreas de que dispõe, vai permitir aos seus utilizadores trabalhar no interior do edifício, com vista privilegiada sobre o rio, mas também no exterior", diz. O Oriente Green Campus terá um conjunto de amenities, como bike park, auditório, ginásio, restaurante e foodtruck. Com conclusão prevista para 2024, será o primeiro edifício de escritórios na Grande Lisboa com certificação Leed Platinum. Na área da logística, tem quatro parques, um em Vila Franca de Xira e três na Azambuja.