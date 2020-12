Norte-americana eXp World entra no negócio imobiliário em Portugal

© Unsplash

A norte-americana eXp ​​​​​World Holdings decidiu apostar no negócio imobiliário em Portugal. A holding da eXp Realty estreia-se no país com a marca eXp Portugal e sob liderança de Guilherme Grossman, prometendo um novo modelo financeiro para os agentes imobiliários.

A entrada em Portugal representa mais um passo na internacionalização da empresa que, para além dos EUA, também opera na Austrália, Canadá, Índia, México, África do Sul e Reino Unido, com de mais de 39 mil agentes.

A eXp Realty aposta num conceito financeiro para os agentes imobiliários do setor residencial e comercial, onde se inclui as tradicionais comissões, mas também a possibilidade da obtenção de ações da empresa. O modelo oferece recursos de marketing e o acesso a uma plataforma de tecnologia, que integra prospeção virtual, vendas, formação e comunicações dos agentes.

"A inovação é um dos principais impulsionadores do sucesso da eXp e estamos convictos de que a eXp Portugal irá contribuir para revolucionar o modo como o setor imobiliário opera no país", diz, em comunicado, Guilherme Grossman, profissional com mais de duas décadas de experiência imobiliária em Portugal.

"Estamos convictos de que o nosso modelo de negócio será uma mais-valia não só para a comunidade de agentes, mas também para os consumidores que irão experimentar um novo modo de fazer negócios", acrescenta o responsável pela nova imobiliária em Portugal.

Para Michael Valdes, presidente da eXp Global, "o programa vistos gold do país e as reduções fiscais para atração de investimento estrangeiro estão idealmente posicionados para o sucesso com o modelo eXp".

Portugal é um dos cinco países que a empresa identificou no seu plano de expansão para 2020. A eXp entrou em outubro na África do Sul, já em novembro na Índia e México e, este mês, estreia-se também em França.