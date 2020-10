NorteShopping abre espaço premium após investimento de oito milhões

O NorteShopping abre amanhã o Galleria, o novo espaço comercial dedicado a marcas de topo. © JOSÉ COELHO/LUSA

O NorteShopping, o maior centro comercial da região, inaugurou esta quarta-feira, no dia em que comemora 22 anos da abertura, o espaço premium Galleria. Com uma área comercial de mais cinco mil metros quadrados, a nova zona do shopping da Sonae Sierra é o culminar de uma expansão iniciada em 2017, que implicou um investimento global de 77 milhões de euros e criou 800 postos de trabalho diretos.

Apesar da pandemia, a empresa está confiante no projeto, embora reconheça que a operação sofrerá "algum impacto" negativo no curto prazo devido ao surto do novo coronavírus, que será mitigado no longo prazo. "Não somos investidores oportunistas", frisou Alexandre Fernandes, responsável pela gestão de ativos da Sonae Sierra ao Dinheiro Vivo. A abertura neste contexto de saúde pública "é um desafio, mas estas iniciativas são de muito longo prazo, muito preparadas e estudadas e fazia todo o sentido avançar", disse no fim do evento de inauguração.

Novas marcas no país

O Galleria abre as portas amanhã (22 de outubro) ao público. A zona premium do NorteShopping vai contar com 18 lojas de marcas de topo, algumas das quais estreiam em Portugal e outras estão pela primeira vez em ambiente de centro comercial, e quatro quiosques. Twin-Set, Claudie Pierlot e Maybach são as insígnias que entram agora no país. Já marcas como Sandro, MaxMara Weekend e o bar de champanhe Bubbles&Pearls adaptaram o seu conceito a ambiente de centro comercial.

O espaço, concebido para ser "catedrático" e "exclusivo", como descreveu Jorge Morgadinho, diretor de arquitetura e design da Sonae Sierra, tem um elevador para acesso direto do parque de estacionamento do piso -3. As exclusividades estendem-se ainda à utilização de materiais nobres na construção e decoração. Como sublinhou o responsável, "a pedra é mesmo pedra, a madeira é proveniente de florestas sustentáveis, o latão é verdadeiro"...

A expansão do NorteShopping, iniciada em 2017, permitiu um acréscimo de mais de 13 mil metros quadrados de área comercial, tendo sido implementado um novo food court, expandida a área dedicada ao retalho de moda e a instalação de novas salas de cinema.

A inauguração contou com a presença do secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres, que sublinhou a relevância deste investimento no "contexto muito difícil que estamos a atravessar", em que o país precisa "de um comércio pujante". E aproveitou a ocasião para enfatizar a "resiliência do comércio, dos centros comerciais e dos comerciantes, principalmente os que estão em conjuntos comerciais".