Onde é mais barato no país comprar e arrendar casa?

Distrito do Porto faz-se representar por dois municípios no ranking dos concelhos mais caros para comprar casa © Artur Machado/Global Imagens

A procura de casas continua a superar a oferta existente no país, quer para arrendar quer para comprar, segundo o portal Idealista no seu mais recente estudo. Resultado: os preços têm disparado em ambas as modalidades. Mas, será que o fenómeno é transversal a todo o país?

Segundo o especialista imobiliário, comprar casa em Portugal ficou 1,2 % mais caro no primeiro trimestre de 2022, face ao período homólogo no ano anterior, fixando-se a mediana nacional em 2352 euros por metro quadrado (euros/m2). Já o arrendamento encareceu 2,6%, tendo por referência os mesmos períodos, registando-se uma renda mensal mediana de 990 euros.

Contudo, os preços variam consoante as zonas do país, sublinha o Idealista.

Onde comprar as casas mais baratas

Os 20 concelhos portugueses que apresentam preços das casas mais económicos, considerando o período entre janeiro e março deste ano, situam-se nos distritos da Guarda (sete), Viseu (quatro), Castelo Branco (três) e Portalegre (três). Já Bragança, Coimbra e Santarém fazem-se representar por um município cada.

É no interior da região Centro onde poderá comprar as casas mais baratas do país. Penedono, concelho do distrito de Viseu, apresenta as casas mais baratas de todo o país, com um preço médio 305 euros/m2 - "um valor quase oito vezes inferior à média nacional", refere o portal imobiliário, notando a disparidade quando comparado aos 5130 euros/m2 verificados no município de Lisboa.

Segue-se o município de Fornos de Algodres, na Guarda, onde as casas à venda custam, em média, 363 euros/m2. O terceiro lugar é ocupado por Vila Velha de Ródão, em Castelo Branco, onde comprar casa custa 389 euros/m2. Mêda e Sernancelhe apresentam-se depois, com valores de 390 euros/m2 e 410 euros/m2, respetivamente.

Concelhos mais caros para comprar

No topo da lista dos 20 concelhos com preço das casas mais elevados encontra-se Lisboa, onde comprar uma habitação custa 5130 euros/m2, seguindo-se Cascais (4021 euros/m2) e Grândola, no distrito de Setúbal, com um valor mediano de 3850 euros/m2.

O Idealista destaca ainda que, entre o concelho de preço mediano maior (Lisboa, 5130 euros/m2) e o concelho de preço mediano menor (Portimão, 2257 euros/m2), existe uma diferença de 2837 euros por metro quadrado. Alcácer do Sal e Oeiras ocupam o quarto e quinto lugar do ranking disponibilizado pelo portal imobiliário, com preços médios de 3743 euros/m2 e 3193 euros/m2, respetivamente.

Os concelhos mais caros para comprar casa em Portugal situam-se, sobretudo, no Algarve, com 10 municípios a integrar o distrito de Faro, no distrito de Lisboa (cinco), no distrito de Setúbal (três) e no distrito do Porto (dois), refere o estudo do portal imobiliário.

Onde arrendar casa por menos

Sem rodeios, o Idealista revela que os concelhos que concentram as casas mais baratas para arrendar em Portugal situam-se nos distritos de Castelo Branco (três), Viseu (três), Vila Real (dois), Coimbra (dois), Porto (dois), Leiria (dois) e Portalegre (dois), seguido de Bragança, Braga, Guarda e Santarém representados por um concelho cada.

A nível nacional, é o município de Chaves que detém o valor de arrendamento mensal mais baixo, com uma renda média de 354 euros. Seguem-se Elvas (377 euros/mês), Covilhã (411 euros/mês), Portalegre (415 euros/mês) e Magualde (416 euros/mês). Lousada fecha o top 20, com 467 euros/mês.

"De notar ainda que a renda mediana das casas neste ranking é bem inferior à mediana nacional, de 990 euros/mês. Em concreto é, pelo menos, menos de metade deste valor, ou seja, inferior a 495 euros/mês", refere o Idealista, no seu estudo.

Municípios com preço de arrendamento mais caro

"No caso das casas mais caras, não há diferenças geográficas significativas entre o mercado de arrendamento e de compra de venda", afirma o portal imobiliário. O distrito de Faro concentra o maior número de concelhos onde arrendar casa fica mais caro (oito, no total). Seguem-se Lisboa (cinco), Setúbal (quatro) e o Porto (um). Leiria e Região Autónoma dos Açores entram para o pódio, com um concelho cada.

A liderar o ranking dos concelhos mais caros para arrendar casa está São Brás de Alportel, situado no distrito de Faro, com 2.216 euros/mês. Cascais (1698 euros/mês), Lagoa (1420 euros/mês), Loulé (1365 euros/mês) e Grândola (1286 euros/mês), apresentam-se logo a seguir no top 5 da tabela.

Contrariamente ao município do Porto, que não se faz representar nesta lista, Albufeira ainda aparece a fechar a tabela, com um valor mensal de 1019 euros. "Todos os concelhos deste ranking apresentam rendas superiores à mediana nacional", nota o Idealista.