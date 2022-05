Palacete Benformoso à venda por 3,4 milhões

O Palacete Benformoso, construído em meados do século XIX no Intendente, Lisboa, e classificado como Imóvel de Interesse Público, foi colocado à venda por 3,4 milhões de euros.

A propriedade, de estilo romântico e com fachada revestida a azulejo, tem uma área total de 831 metros quadrados, distribuída por três pisos, sótão e terraços

Ao longo dos anos, o palacete foi alvo de obras de beneficiação, mantendo em bom estado os interiores e os elementos originais, como os tetos altos decorados com motivos florais, os pisos em soalho e o hall de entrada, revela em comunicado a consultora Athena Advisers, que tem a seu cargo a comercialização do imóvel.

O palacete destaca-se também pela incorporação de elementos característicos da época, entre os quais as janelas em arco com guardas de ferro, a varanda corrida ondeante e a porta frontal com brasão.

Para David Moura-George, diretor geral da Athena Advisers em Portugal, "o Palacete Benformoso é um bom exemplo do potencial que a zona apresenta em termos de requalificação e valorização. É um edifício cheio de charme, com características que tanto podem atrair grandes famílias que queiram instalar aqui a sua habitação, como investidores que pretendam transformar o imóvel e rentabilizá-lo".