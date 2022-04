Panattoni investe 50 milhões de euros na criação de parque logístico em Valongo

© D.R.

07 Abril, 2022

A promotora imobiliária logístico-industrial Panattoni anunciou esta quinta-feira a criação do seu primeiro parque logístico em Portugal, em Valongo, que será o "maior projeto logístico no norte do país", com um investimento global superior a 50 milhões de euros.

O parque logístico da Panattoni prevê albergar dois edifícios - com 27.000 e 47.000 metros quadrados - para arrendamento.

O projeto terá um acesso direto à autoestrada A41 e ficará localizado a dois quilómetros da A4, disponibilizando perto de 75.000 metros quadrados para acomodar plataformas customizadas de logística ou "cross docking" em módulos a partir de 12.000 metros quadrados.

O grupo internacional chega a Portugal após um percurso conjunto com a empresa bracarense Castro Group - que atua nas áreas da promoção imobiliária e construção - e assessorado pela Savills Portugal.

"É com orgulho que anunciamos a nossa chegada ao mercado português após o acordo com o Castro Group. Um mercado com excelentes condições para investir e crescer, de mãos dadas com as empresas locais e internacionais que operam em Portugal", afirmou o diretor-geral da Pamattoni para Espanha e Portugal, Gustavo Cardozo, acrescentando que "é o início de um claro compromisso em continuar a crescer nos diferentes mercados da Península Ibérica, sendo Portugal um destino especial de investimento".

O projeto estará "em linha com a filosofia "Go Earthwise with Panattoni"" e terá "o certificado de construção sustentável BREEAM "very good", que garante o cumprimento dos mais altos padrões de sustentabilidade", segundo o documento, que acrescenta que será instalada "uma central fotovoltaica, um sistema de iluminação LED de baixo consumo e carregadores para veículos elétricos, utilizados nas entregas de "last mile"".

As entregas "last mile" são, ainda, um ponto de destaque para a Panattoni, que sublinha a adjacência do projeto ao Porto - a 25 minutos - e às principais autoestradas.

O parque logístico terá, ainda, capacidade potencial para o desenvolvimento de escritórios e estacionamento para 300 veículos, até 150 cais de carga e parque para bicicletas.

Citado no documento, o presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro, destacou o "grande investimento" que foi atraído para o seu concelho.

"Acreditamos que um investimento superior a 50 milhões de euros, num parque logístico de última geração e com um parceiro internacional de referência como a Panattoni, traz mais oportunidades para o tecido empresarial local e criação de mais emprego", apontou o autarca.