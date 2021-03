Pandemia travou subida do preço das casas. Num ano cresceu 2,6%

© D.R.

O preço das casas aumentou 2,6% entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2020, período que assinala um ano de pandemia, avança a Confidencial Imobiliário (CI) com base no Índice de Preços Residenciais.

A crise sanitária não levou o preço da habitação para terreno negativo, mas travou a escalada de preços.

Como realça em comunicado a CI, "a valorização homóloga sofreu uma forte travagem no último ano, comparando-se o atual ritmo com os 17,6% observados em fevereiro do ano passado".



Durante estes doze meses de pandemia, as variações em cadeia dos preços das casas não foram além de 1% e, apenas por duas vezes, verificou-se variações negativas.

Já no mês passado (fevereiro de 2021), os preços voltaram a exibir um comportamento consistente com esta tendência, tendo sido apurada uma variação mensal de 0,3% face ao mês anterior.