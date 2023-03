Patrícia Barão. "Mulheres têm papel determinante no mercado de trabalho"

Patrícia Barão é head of residential na JLL Portugal © Rita Chantre/Global Imagens

Líder num setor tradicionalmente mais masculino, Patrícia Barão é head of residential da JLL Portugal onde está à frente de uma equipa com quase 200 pessoas. Acredita que ainda existem alguns estereótipos colados à liderança no feminino, mas vê a JLL como prova clara de que as mulheres têm um papel determinante no mercado de trabalho e no imobiliário.

À conversa com o Dinheiro Vivo, diz sentir uma evolução positiva relativamente ao abraçar da liderança no feminino. Apesar de ainda estarmos longe do que seria ideal, a paridade de género tem vindo a evoluir de forma "positiva e consistente" no setor imobiliário. A JLL Portugal é prova disso, não só nos cargos de liderança onde 56% das posições são ocupadas por mulheres, mas também no universo total de colaboradores, que conta com uma maioria feminina de 241 colaboradoras.

"A prova de que as mulheres têm um papel determinante no mercado de trabalho está aqui na JLL, uma consultora de imobiliário", diz, acrescentando que os resultados acompanham a liderança feminina, uma vez que a JLL é "a consultora que mais fatura em comparação com as concorrentes diretas", garante, tendo registado um volume de negócios de 100 milhões de euros em 2022, um crescimento de 7% face ao ano anterior.

Patrícia Barão refere o tema da maternidade como um fator que ainda é de preocupação, uma vez que algumas mulheres se sentem culpadas por serem mães e profissionais de sucesso. "O tema da culpa tem de ser resolvido, não temos de nos sentir culpadas!", afirma.

"Sinto zero culpa, não me sinto culpada por ter amamentado o meu filho nos intervalos de reuniões, senti-me muito bem e muito realizada", explica, sublinhando que "o que os outros pensam ou dizem de nós não é da nossa conta".

O futuro do imobiliário

As mulheres têm claramente um lugar no setor imobiliário e as empresas têm de continuar a criar ferramentas para que as mulheres consigam realizar as suas carreiras. Por muito acreditar nisso, Patrícia Barão abraçou também a direção da Women In Real Estate (WIRE) Portugal, desafio que aceitou para poder ter impacto na vida de outras mulheres que queiram trabalhar no setor.

Às jovens que pensem entrar para o ramo, diz para estudarem, aprenderem e serem altamente conhecedoras do setor, independentemente de ser uma área mais masculina ou não. "Confiem no vosso potencial, acreditem nele, porque estas ideias peregrinas de que é um mundo de homens ou um mundo de mulheres, quando as pessoas são profissionais, isso não pode ser limitador em nada na nossa vida".

