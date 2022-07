Penthouses. Têm o céu como limite e custam largos milhões mas oferta não chega para a procura

Há quem diga que foram os milionários brasileiros que impulsionaram a construção de penthouses nas duas grandes cidades do país, quando há quase uma década começaram a atravessar o Atlântico para se instalarem em Portugal. Deva-se-lhes ou não esse impulso, o facto é que as casas de luxo cujo limite é o céu tornaram-se um imperativo em qualquer projeto residencial premium. Custam milhões, mas não faltam compradores, nem portugueses e muito menos estrangeiros. As "peças únicas demoram menos de um mês" a serem vendidas e as mais comuns também não ganham pó, "é o tempo da construção do edifício", garante Patrícia Barão, responsável pelo departamento residencial da JLL. Miguel Poisson, CEO da Sotheby"s Portugal, assegura também que, nos últimos tempos, "dos empreendimentos que comercializamos são sempre as primeiras casas a serem vendidas".

A primeira penthouse surgiu exatamente há 100 anos, nos anos 20 do século passado, nos Estados Unidos, lembra Ricardo Costa, CEO da Luximos Christie"s. Nasceu no telhado do Plaza Hotel, em Nova Iorque, num 20.º andar, e ainda hoje é considerada uma das mais luxuosas do setor hoteleiro mundial, tendo inclusive sido palco de dezenas de filmes. Na altura, a ideia dos arquitetos foi explorar a possibilidade de ocupar a cobertura dos prédios, até então desperdiçada. Mas esta rentabilização do espaço edificado até tem raízes mais antigas.

Como conta Patrícia Clímaco, CEO da Castelhana, os recuados de fachada, com espaços exteriores e vistas extraordinárias, eram as zonas onde em tempos idos viviam as criadas, antes da invenção dos ascensores. Chamavam-se anexos ou appendice e, em termos etimológicos, é deste vocábulo francês que provém a palavra penthouse. Com o surgimento dos elevadores, as coberturas ganharam atratividade, sendo certo que o preço dessas habitações tornou-se o mais elevado de todas as frações de um edifício. Mas foi o processo de reabilitação urbana iniciado há uma década que criou as condições para a instalação em Portugal do conceito contemporâneo de penthouse.

O sucesso do produto levou os promotores a estenderem esta oferta aos edifícios novos.

"Atualmente, qualquer imóvel residencial de luxo de modelo de apartamentos que seja construído tem uma penthouse, é uma exigência do mercado sustentada pela forte procura que se tem vindo a verificar e que deverá continuar a crescer", sublinha Miguel Poisson. "É a fração de mais prestígio do prédio, aquela que tem as características mais apelativas e mais "instagramáveis", como a piscina, o solário, o jacúzi ou o barbecue, aponta por sua vez Ricardo Costa. O empresário lembra ainda que "muitas vezes é precisamente essa fração que torna o prédio conhecido e reconhecido" e, "por ser único e especial, é também aquele que é menos afetado por eventuais volatilidades do mercado, representando para quem compra um estilo de vida e também um bom investimento".

Privilégios do paraíso

Mas, afinal, o que distingue as penthouses de outros apartamentos? Sempre no último andar do edifício, com uma vista panorâmica e privilegiada, estas casas têm uma área útil normalmente bastante generosa e um espaço exterior privativo, como um terraço ou varanda, e piscina. São a crème de la crème de um projeto imobiliário, sinónimo de luxo, boa localização, elevado conforto, design de interiores único, acabamentos de alta qualidade, tecnologia de ponta, estilo e elegância. Entre as suas virtudes, está também a privacidade, a segurança, a ausência de ruído e a luz natural ímpar, devido à elevada altitude, descreve Ricardo Costa. Como sublinha, estes apartamentos são "reservados para as pessoas para quem o céu é literalmente o único limite". Um paraíso onde o ticket médio apresenta muitos zeros.

A Castelhana tem em carteira uma penthouse T5 de 285 metros quadrados (m2), a que se soma um terraço com 292 m2, com piscina, na zona de Santos, em Lisboa, que só aguarda licença para poder ser escriturado. O preço ascende a 4,750 milhões de euros. E nem é a mais cara. No Chiado, está a promover a venda de um T4+2 duplex, com uma área total de 548 m2, por 6,5 milhões. Já no Porto, a oferta é mais em conta. A agência tem uma penthouse T4 duplex, com 250 m2, na zona das Antas, num condomínio com ginásio, piscina e várias outras amenities por 756 mil euros. Este ano, já vendeu sete destes luxuosos apartamentos, sendo que, no total de 2021, garantiu a colocação de 16. Neste período, o negócio mais impactante foi a comercialização da penthouse do exclusivo edifício Liberdade 49, na capital portuguesa, por mais de sete milhões de euros. "Há uma grande procura para fazer upgrade das casas, depois da covid as pessoas valorizam muito este tipo de conceito e de espaços. São aquisições para habitação permanente, onde as pessoas tiram o melhor partido de viver numa moradia, mas no centro da cidade", sublinha Patrícia Clímaco.

O negócio das penthouses vai de vento em popa para as agências imobiliárias especializadas no segmento premium. No ano passado, a JLL vendeu 25 destas casas exclusivas, uma das quais por nove milhões de euros a um cliente brasileiro, e já em 2022 transacionou mais 15, recorda Patrícia Barão. Os cidadãos do Brasil destacam-se entre os principais compradores, mas é um mercado que atrai também muitos franceses, sul-africanos e, nos últimos anos, norte-americanos, sem esquecer os portugueses. Na Castelhana, por exemplo, as vendas de penthouses repartem-se 50/50 entre clientes internacionais e nacionais. Já na Luximos Christie"s, o peso dos estrangeiros é sempre muito relevante, nomeadamente europeus, frisa Ricardo Costa.

Entre os 40 e 60 anos

Este é um mercado limitado na oferta e exclusivo na procura. Naturalmente, os compradores pertencem a um segmento socioeconómico alto, que valoriza a privacidade e a exclusividade. São famílias, mas também solteiros e divorciados, com cargos importantes em empresas e uma vida social bastante ativa, dizem as agências contactadas. Ricardo Costa adianta que o "perfil mais frequente são casais entre os 40 e 60 anos, que procuram o luxo e a versatilidade de uma penthouse porque sabem que aí encontram segurança, luminosidade, conforto e, invariavelmente, vistas que se estendem sobre a cidade, sobre o rio ou sobre o mar. Mas não é raro encontrarmos clientes da geração millennials à procura de penthouses, em locais de excelência e nos melhores prédios da cidade".