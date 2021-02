Porto. Casas aumentam 1,2% no 4º trimestre

Rua de Santa Catarina, na baixa da cidade do Porto. © JOSÉ COELHO/LUSA

O preço de venda das casas no Porto apresentou um crescimento de 1,2% nos últimos três meses do ano passado quando comparado com o 3º trimestre, segundo revelam os dados do Índice de Preços Residenciais apurado pela Confidencial Imobiliário. O valor médio de venda fixou-se em 2 053 euros por metro quadrado.

Já em termos homólogos, o preço subiu 10,3%, registando uma quebra de nove pontos percentuais face aos 19% verificados nos três primeiros meses de 2020.

Segundo a Confidencial Imobiliário, o aumento de 1,2% "traduz uma melhoria face ao observado no 3º trimestre, quando a variação trimestral dos preços tinha ficado em -0,4%".

No entanto, sublinha em comunicado a CI, a variação em cadeia atingida no final do ano fica em níveis bastante inferiores aos observados no início do ano.

No 1º trimestre de 2020, o preço das casas no mercado do Porto registava uma subida trimestral de 5,5%, indicador que abrandou para 3,6% no 2º trimestre, sendo novamente pressionado nos restantes trimestres do ano.



No contexto da Área Metropolitana, apenas Vila Nova de Gaia e Póvoa de Varzim terminam 2020 a valorizar abaixo do Porto, registando ambos variações homólogas de 7,6% no 4º trimestre.